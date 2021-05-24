Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска.
“Президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну”, – цитирует сообщение Офиса президента gordonua.com.
Соответствующее поручение Зеленский дал сегодня во время совещания, в ходе которого участники “проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил принудительную посадку в аэропорту Минска”.
В совещании принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также заместители руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.
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