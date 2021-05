Власти Великобритании приказали авиакомпаниям страны избегать воздушного пространства Беларуси. Глава МИД объявил о персональных санкциях против 99 физических и юридических лиц из Беларуси.

Великобритания стала первой из стран Европы, приостановившей разрешение на выполнение полетов белорусским национальным авиаперевозчиком “Белавиа”. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил в своем Twitter министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021