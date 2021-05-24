Власти Великобритании приказали авиакомпаниям страны избегать воздушного пространства Беларуси. Глава МИД объявил о персональных санкциях против 99 физических и юридических лиц из Беларуси.

Великобритания стала первой из стран Европы, приостановившей разрешение на выполнение полетов белорусским национальным авиаперевозчиком “Белавиа”. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил в своем Twitter министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021

Кроме того, отметил он, правительство предписало британским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси. Эти действия, указал Шэппс, стали ответом Лондона на захват самолета авиакомпании Ryanair и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича. Закрыть воздушное пространство Беларуси, а также запретить полеты “Белавиа” требуют ряд европейских стран.

МИД Великобритании вводит санкции

МИД Великобритании ввел персональные санкции против 99 физических и юридических лиц из Беларуси. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Доминик Рааб, которого цитирует британская газета The Guardian.

Кроме того, в Соединенном королевстве не исключили введения санкций в отношении газопроводов “Северный поток – 2” и “Ямал – Европа”. Как указывает британское издание Independent, с предложением добиться приостановки строительства “Северного потока – 2” и остановить эксплуатацию “Ямал – Европа” выступил председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат.

Доминик Рааб, к которому обращался Тугендхат, отметил, что Великобритания координирует свои действия с партнерами, и пообещал рассмотреть этот вопрос после консультаций с ними.

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