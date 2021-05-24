В центре Риги белорусский государственный флаг заменили на БЧБ

В столице Латвии Риге в настоящее время проходит чемпионат мира по хоккею. В центре города установлены флаги стран-участниц. Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на БЧБ с Погоней, сообщает TUT.BY.

«Сярод сцягоў чэмпіянату па хакеі мы падымаем сцяг свабоднай Беларусі! Гэты сцяг мне даверылі палітычныя ўцекачы з Беларусі. Сцяг, які сімвалізуе рэжым, які ажыццяўляе дзяржаўны тэрарызм, недарэчны ў гарадскім асяроддзі Рыгі — таму мы яго знялі!» — написал мэр Риги у себя в Twitter.

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