Поправки в законы о СМИ и массовых мероприятиях вступят в силу через месяц. В частности, они запрещают сбор денежных средств для оплаты штрафов за участие в акциях протеста.

Александр Лукашенко утвердил поправки в законы о СМИ и массовых мероприятиях. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает Telegram-канал “Пул Первого”.

Главным нововведением стал запрет для блогеров и СМИ освещать несогласованные протестные акции. “Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации”, – говорится в сообщении.

Еще одним нововведением, направленным против роста протестных настроений в стране, стал запрет на сбор и использование денежных средств для оплаты штрафов за участие в акциях протеста. Поправки в законы о СМИ и массовых мероприятиях вступают в силу через месяц.

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