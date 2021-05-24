«ЭПАМ Систэмз» заработала в прошлом году в России свыше 2,5 млрд. российских рублей чистой прибыли и возглавила топ самых прибыльных предприятий, которыми владеют на российском рынке белорусские бизнесмены.

В рейтинг, составленный «Ежедневником» на основании финансовой отчетности резидентов с белорусскими учредителями, вошли еще три компании с прибыльностью свыше 1 млрд. российских рублей.

Второе место – у Первого автокомбината имени Г.Л. Краузе. Он входит в достаточно внушительный список транспортных и логистических компаний, которые контролируется Василием Сметаниным и его партнерами. В топ-15 вошли еще две компании этого бизнесмена, проживающего сейчас в Москве, – «СДС-Транс» и «Адженс».

Третье место заняла Промышленная группа «Мегаполис», которая занимается дистрибуцией белорусской техники. Владельцами ПГ «Мегаполис», а также занявшей пятое место компании «Автотехинмаш», являются белорусы Юрий Хомич и Игорь Подгорный.

Свыше 1 млрд. российских рублей чистой прибыли по итогам 2020 года оказалось на балансе Нефтяной компании «Янгпур», которая является дочерней структурой «Белоруснефти».

В отраслевом разрезе наибольшее число бизнесов попало в рейтинг от транспортников и логистов.

Кроме участников группы «СДС-Транс» в топ-15 вошли компания «Ресурс Танкер», которую создал в России Николай Воробей, и крупный автоперевозчик «Траско» бизнесменов Евгения Шакалида и Виктора Блажукевича.

Две компании представляют еще одну группу продавцов белорусской техники и, в частности, «Белазов». Это – «Белаз-24» и ЦТП «Белаз-24», крупными пакетами в которых владеет Елена Лагун – супруга экс-директора Торгового дома «Белаз» Виктора Кулуева.

«Маст» – это торговая компания холдинга Asbis Сергея Костевича, а компаниями «Белорусский квартал» и «Мезон-А» владеют, соответственно, Дмитрий Музычак и Александр Ольшевский.

Отметим, что из государственного бизнеса в топ-15 вошли только две компании. Это упоминавшийся выше нефтедобытчик «Янгпур» и Торговый дом «Белаз», занимающийся заготовкой лома для жлобинского завода.

Топ-15 самых прибыльных бизнесов белорусов в России в 2020 году

№ Компания Отрасль Объем чистой прибыли в 2020г., в млн. российских рублей 1 «ЭПАМ Систэмз» IT 2 521, 5 2 Первый автокомбинат имени Г.Л. Краузе Транспорт и логистика 1 220,9 3 Промышленная группа «Мегаполис» Торговля автотехникой 1 115,1 4 Нефтяная компания «Янгпур» Добыча нефти и газа 1 065,0 5 «Автотехинмаш» Торговля автотехникой 950,7 6 «СДС-транс» Транспорт и логистика 947,6 7 Торговый дом «БМЗ» Заготовка и переработка лома черных металлов 620,0 8 «Ресурс Танкер» Транспорт и логистика 475,9 9 «Маст» Торговля IT-продуктами 385,4 10 Центр технической поддержки «Белаз-24» Сервисное обслуживание автотехники 372,1 11 «Белаз-24» Торговля автотехникой 347,4 12 «Адженс» Транспорт и логистика 329,6 13 «Траско» Транспорт и логистика 330,0 14 Специализированный застройщик «Белорусский квартал» Строительство 287,0 15 «Мезон-А» Производство приборов 286,0

По данным lists.by

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