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«ЭПАМ Систэмз» заработала в прошлом году в России свыше 2,5 млрд. российских рублей чистой прибыли и возглавила топ самых прибыльных предприятий, которыми владеют на российском рынке белорусские бизнесмены.

В рейтинг, составленный «Ежедневником» на основании финансовой отчетности резидентов с белорусскими учредителями, вошли еще три компании с прибыльностью свыше 1 млрд. российских рублей.

Второе место – у Первого автокомбината имени Г.Л. Краузе. Он входит в достаточно внушительный список транспортных и логистических компаний, которые контролируется Василием Сметаниным и его партнерами. В топ-15 вошли еще две компании этого бизнесмена, проживающего сейчас в Москве, – «СДС-Транс» и «Адженс».

Третье место заняла Промышленная группа «Мегаполис», которая занимается дистрибуцией белорусской техники. Владельцами ПГ «Мегаполис», а также занявшей пятое место компании «Автотехинмаш», являются белорусы Юрий Хомич и Игорь Подгорный.

Свыше 1 млрд. российских рублей чистой прибыли по итогам 2020 года оказалось на балансе Нефтяной компании «Янгпур», которая является дочерней структурой «Белоруснефти».

В отраслевом разрезе наибольшее число бизнесов попало в рейтинг от транспортников и логистов.

Кроме участников группы «СДС-Транс» в топ-15 вошли компания «Ресурс Танкер», которую создал в России Николай Воробей, и крупный автоперевозчик «Траско» бизнесменов Евгения Шакалида и Виктора Блажукевича.

Две компании представляют еще одну группу продавцов белорусской техники и, в частности, «Белазов». Это – «Белаз-24» и ЦТП «Белаз-24», крупными пакетами в которых владеет Елена Лагун – супруга экс-директора Торгового дома «Белаз» Виктора Кулуева.

«Маст» – это торговая компания холдинга Asbis Сергея Костевича, а компаниями «Белорусский квартал» и «Мезон-А» владеют, соответственно, Дмитрий Музычак и Александр Ольшевский.

Отметим, что из государственного бизнеса в топ-15 вошли только две компании. Это упоминавшийся выше нефтедобытчик «Янгпур» и Торговый дом «Белаз», занимающийся заготовкой лома для жлобинского завода.

Топ-15 самых прибыльных бизнесов белорусов в России в 2020 году

КомпанияОтрасльОбъем чистой прибыли в 2020г., в млн. российских рублей
1«ЭПАМ Систэмз»IT2 521, 5
2Первый автокомбинат имени Г.Л. КраузеТранспорт и логистика1 220,9
3Промышленная группа «Мегаполис»Торговля автотехникой1 115,1
4Нефтяная компания «Янгпур»Добыча нефти и газа1 065,0
5«Автотехинмаш»Торговля автотехникой950,7
6«СДС-транс»Транспорт и логистика947,6
7Торговый дом «БМЗ»Заготовка и переработка лома черных металлов620,0
8«Ресурс Танкер»Транспорт и логистика475,9
9«Маст»Торговля IT-продуктами385,4
10Центр технической поддержки «Белаз-24»Сервисное обслуживание автотехники372,1
11«Белаз-24»Торговля автотехникой347,4
12«Адженс»Транспорт и логистика329,6
13«Траско»Транспорт и логистика330,0
14Специализированный застройщик «Белорусский квартал»Строительство287,0
15«Мезон-А»Производство приборов286,0

По данным lists.by

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