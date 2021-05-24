«ЭПАМ Систэмз» заработала в прошлом году в России свыше 2,5 млрд. российских рублей чистой прибыли и возглавила топ самых прибыльных предприятий, которыми владеют на российском рынке белорусские бизнесмены.
В рейтинг, составленный «Ежедневником» на основании финансовой отчетности резидентов с белорусскими учредителями, вошли еще три компании с прибыльностью свыше 1 млрд. российских рублей.
Второе место – у Первого автокомбината имени Г.Л. Краузе. Он входит в достаточно внушительный список транспортных и логистических компаний, которые контролируется Василием Сметаниным и его партнерами. В топ-15 вошли еще две компании этого бизнесмена, проживающего сейчас в Москве, – «СДС-Транс» и «Адженс».
Третье место заняла Промышленная группа «Мегаполис», которая занимается дистрибуцией белорусской техники. Владельцами ПГ «Мегаполис», а также занявшей пятое место компании «Автотехинмаш», являются белорусы Юрий Хомич и Игорь Подгорный.
Свыше 1 млрд. российских рублей чистой прибыли по итогам 2020 года оказалось на балансе Нефтяной компании «Янгпур», которая является дочерней структурой «Белоруснефти».
В отраслевом разрезе наибольшее число бизнесов попало в рейтинг от транспортников и логистов.
Кроме участников группы «СДС-Транс» в топ-15 вошли компания «Ресурс Танкер», которую создал в России Николай Воробей, и крупный автоперевозчик «Траско» бизнесменов Евгения Шакалида и Виктора Блажукевича.
Две компании представляют еще одну группу продавцов белорусской техники и, в частности, «Белазов». Это – «Белаз-24» и ЦТП «Белаз-24», крупными пакетами в которых владеет Елена Лагун – супруга экс-директора Торгового дома «Белаз» Виктора Кулуева.
«Маст» – это торговая компания холдинга Asbis Сергея Костевича, а компаниями «Белорусский квартал» и «Мезон-А» владеют, соответственно, Дмитрий Музычак и Александр Ольшевский.
Отметим, что из государственного бизнеса в топ-15 вошли только две компании. Это упоминавшийся выше нефтедобытчик «Янгпур» и Торговый дом «Белаз», занимающийся заготовкой лома для жлобинского завода.
Топ-15 самых прибыльных бизнесов белорусов в России в 2020 году
|№
|Компания
|Отрасль
|Объем чистой прибыли в 2020г., в млн. российских рублей
|1
|«ЭПАМ Систэмз»
|IT
|2 521, 5
|2
|Первый автокомбинат имени Г.Л. Краузе
|Транспорт и логистика
|1 220,9
|3
|Промышленная группа «Мегаполис»
|Торговля автотехникой
|1 115,1
|4
|Нефтяная компания «Янгпур»
|Добыча нефти и газа
|1 065,0
|5
|«Автотехинмаш»
|Торговля автотехникой
|950,7
|6
|«СДС-транс»
|Транспорт и логистика
|947,6
|7
|Торговый дом «БМЗ»
|Заготовка и переработка лома черных металлов
|620,0
|8
|«Ресурс Танкер»
|Транспорт и логистика
|475,9
|9
|«Маст»
|Торговля IT-продуктами
|385,4
|10
|Центр технической поддержки «Белаз-24»
|Сервисное обслуживание автотехники
|372,1
|11
|«Белаз-24»
|Торговля автотехникой
|347,4
|12
|«Адженс»
|Транспорт и логистика
|329,6
|13
|«Траско»
|Транспорт и логистика
|330,0
|14
|Специализированный застройщик «Белорусский квартал»
|Строительство
|287,0
|15
|«Мезон-А»
|Производство приборов
|286,0
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