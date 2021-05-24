Как сообщает пресс-служба “Национального аэропорта Минск”, к ним на электронную почту поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa, следующему по маршруту Минск-Франкфурт.
Вылет был запланирован на 14:20. Но в связи с сообщением Посадка на рейс была приостановлена.
На данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна, пассажиров и багажа.
Сообщение о теракте не подтвердилось
В 16.14 пресс-служба “Национального аэропорта Минск” сообщила, что “все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены.
Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось”.
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