Как сообщает пресс-служба “Национального аэропорта Минск”, к ним на электронную почту поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa, следующему по маршруту Минск-Франкфурт.

Вылет был запланирован на 14:20. Но в связи с сообщением Посадка на рейс была приостановлена.

На данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна, пассажиров и багажа.

Сообщение о теракте не подтвердилось

В 16.14 пресс-служба “Национального аэропорта Минск” сообщила, что “все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены.

Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось”.

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