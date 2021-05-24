Роман Протасевич, которого задержали при экстренной посадке рейса Ryanair в Минске, находится в больнице в критическом состоянии. Об этом заявила его мать Наталья Протасевич, сославшись на медиков, которые сообщили ей эту информацию неофициально.

У Романа есть проблемы с сердцем, заявила мать оппозиционера, ее цитирует «Белсат».

«У Романа проблемы с сердцем, его не призвали в армию. Однажды у него было предынфарктное состояние. Все мы сердечники по материнской линии. Я, дочь, бабушка и дедушка. Если с ним что-то там сделают, это может спровоцировать сердечный приступ», — отметила Наталья.

Информацию о состоянии здоровья Романа Протасевича прокомментировали также в МВД Беларуси.

«Указанные сведения не соответствует действительности, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. — Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало».

В МВД уточнили, что молодой человек сейчас находится в учреждении «Следственный изолятор № 1» управления Департамента исполнения наказаний МВД по г.Минску и Минской области.

Кроме того, госСМИ распространили видео, на котором Протасевич опровергает информацию о проблемах со здоровьем, а также говорит, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает признательные показания.

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