Немецкая авиакомпания Lufthansa – один из крупнейших мировых авиаперевозчиков, – приостановила полеты в Беларусь, а также над территорией страны.

Как сообщило агентство France Pressе, Lufthansa приостанавливает все полеты до той поры, пока не прояснится ситуация с посадкой в Минске самолета Ryanair, которая поставила под сомнение безопасность полетов над Беларусью.

Напомним, что ранее от полетов над Беларусью отказались латвийская Air Baltic, венгерская Wizzair, нидерландская Королевская авиационная компания (KLM). При этом участники саммита ЕС намерены призвать все европейские авиакомпании прекратить полеты над Беларусью.

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