24 мая стало известно, что молодежная сборная и сборная Литвы по футболу отказались ехать в Минск 8 июня и 16 ноября на товарищеский матч с Беларусью.

Об этом сообщил генеральный секретарь Литовской федерации Футбола Эдгардас Станкявичюс.

«В сегодняшней ситуации ни мужская сборная, ни молодежная однозначно не будут участвовать в этом матче, несмотря на то, что мы подписали контракт с белорусской федерацией на матчи национальной сборной, но в политическом контексте слишком рискованно было бы рисковать командой, игроками, их семьями, здоровьем и безопасностью», – сказал он, отметив, что это решение должны одобрить в УЕФА, и Литва надеется на получение одобрения с учетом «вчерашних событий».

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