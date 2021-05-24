Беларусь высылает посла Латвии и весь персонал посольства

Послу Латвии в Беларуси предложено покинуть Беларусь в течение суток. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, пишет БелТА.

Кроме этого, покинуть Беларусь в течение 48 часов предложено всему дипломатическому и административно-техническому составу латвийского посольства. «Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», – заявил Макей.

Глава белорусского МИД добавил, что Беларусь готова к симметричному ответу со стороны Латвии.

Решение принято в связи с заменой государственного флага Беларуси на флагштоке в центре Риги на бело-красно-белый флаг с «Погоней». Флаг заменили сегодня министр иностранных дел Латвии Эдгардс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис. В эти дни в Риге проходит чемпионат мира по хоккею.

Макей назвал замену флага актом государственного вандализма. В связи с инцидентом в МИД Беларуси был вызван посол Латвии.

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