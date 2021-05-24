Литовская группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group в свете инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска решила изменить маршруты движения самолетов с целью облета воздушного пространства Беларуси, говорится в сообщении группы.

“Компании группы с учетом сложившейся ситуации и в отсутствие официальных объяснений меняют маршруты и будут избегать воздушного пространства Беларуси”, – цитирует сообщение “Интерфакс“.

Входящие в группу чартерный перевозчик KlasJet и компания аренды, технадзора и страхования самолетов Avion Express следят за ситуацией и ждут указаний органов гражданской авиации и их оценок по организации полетов.

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air и латвийская airBaltic ранее заявили, что в понедельник рейсы их самолетов были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.

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