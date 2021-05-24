Американская разведка: COVID-19 распространился из Уханьского института вирусологии

Американская разведка обнаружила, что три исследователя в лаборатории в Ухане, Китай, заболели симптомами COVID-19 в ноябре 2019 года и обратились за медицинской помощью в больницу, сообщает The Wall Street Journal.

Новость об этой информации, которая, согласно статье в WSJ, была включена в доклад американской разведки, появилась после того, как некоторые эксперты призвали пересмотреть вопрос о том, была ли пандемия коронавируса спровоцирована несчастным случаем в Уханьском институте вирусологии.

WSJ сообщил о новых деталях, добавленных к информации из фактологического бюллетеня Госдепартамента, выпущенного в последние дни администрации президента Дональда Трампа. Он добавил, что должностные лица, которые ознакомились с докладом, не сочли весомыми представленные в нем доказательства.

Как сообщает издание Insider, Администрация Трампа публично выдвинула теорию утечки вируса из лаборатории, и тогда многие высокопоставленные чиновники приняли её.

В начале года команда из Всемирной организации здравоохранения провела месяц в Ухане, исследуя происхождение коронавируса, и пришла к выводу, что вирус, скорее всего, перешел от летучих мышей к людям через посредника-животное.

Тогда же ВОЗ заявила, что утечка вируса из лаборатории “крайне маловероятна.”

В марте Марион Купманс, голландский вирусолог, прокомментировала появившуюся информацию о заболевших исследователях уханьской лаборатории. Тогда она сказала NBC News, что болезнь лабораторных работников можно отнести к обычным сезонным заболеваниям, таким как грипп.

Но так как ВОЗ заявила, что не имеет доступа ко всей необходимой информации. Это побудило некоторых экспертов насторожиться и потребовать дополнительных исследований происхождения вируса, включая возможность его утечки из Уханьской лаборатории, которая изучает коронавирусы.

Ноябрь 2019 года соответствует тому времени, когда, по мнению экспертов, вирус COVID-19 начал распространяться.

Китай последовательно отрицает, что коронавирус “сбежал” из лаборатории. Однако Уханьский институт вирусологии не опубликовал необработанных данных или записей о своей работе с коронавирусами у летучих мышей.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности сообщила журналу, что у администрации Байдена все еще есть вопросы о происхождении вируса и что правдоподобные теории должны быть исследованы.

“Мы не собираемся делать заявления, которые предвосхищают продолжающееся изучение источника SARS-CoV-2”, – сказала пресс-секретарь.

В понедельник директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил китайскому государственному изданию Global Times, что доклад журнала был “полной ложью.”

– Эти претензии беспочвенны, – сказал Юань. “В лаборатории не знали об этой ситуации [осенью 2019 года], и я даже не знаю, откуда взялась такая информация.”

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