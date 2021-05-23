«Заминированный» рейс Афины-Вильнюс, с которого в Минске сняли Романа Протасевича: что происходит

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Об угрозе на борту рейса Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска, заявили Новой газете в авиакомпании.

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МИД Австрии заявил о необходимости провести международное расследование в связи с внеплановой посадкой самолета в Ryanair в Минске. Ведомство также потребовало освободить Романа Протасевича.

Германия тоже потребовала от Минска немедленно прояснить ситуацию с рейсом Ryanair и задержанием блогера.

Польша попросила главу Евросовета рассмотреть на саммите введение санкций против белорусских властей.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС очень обеспокоен ситуацией с посадкой самолета в Минске и призывает власти Беларуси незамедлительно освободить всех пассажиров.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала неприемлемым этот инцидент и заявила, что все пассажиры должны иметь возможность немедленно вылететь в Вильнюс.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходима твердая и единая реакция европейцев на действия белорусских властей, аккумулирует международную реакцию.

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В вильнюсский аэропорт прибыли неравнодушные, чтобы встретить пассажиров рейса, который был аварийно посажен в Минске.

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«Просто уведен самолет от литовской границы. До аэропорта Вильнюса было ближе чем до Минска», – комментирует ситуацию гравред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который ранее задал «центральный вопрос».

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Пасажыры рэйса Афіны-Вільня расказалі Радыё Свабода пра затрыманне Рамана Пратасевіча

«Было шмат чутак. Пасьля раптоўнага манэўру самалёта адзін хлопец пачаў панікаваць, схапіўся за галаву. Толькі тады мы зразумелі, чаму. Ніякага канфлікту не было, да тых паваротаў самалёта не было ніякіх скандалаў, ніхто ні з кім не сварыўся. Толькі калі хлопец даведаўся, што мы ідзем на пасадку, ён засмуціўся. Нас усіх па чатыры вывелі, сабакі абнюхалі ўсе нашы рэчы. Таго хлопца адвялі ў бок, яго рэчы і вытрасьлі на ўзлётную паласу.

Мы спыталіся ў яго, што адбываецца. Ён сказаў, хто ён такі, і дадаў: «Тут мяне чакае сьмяротнае пакараньне». Ён быў ужо спакайнейшы, але дрыжаў. Побач з ім увесь час стаяў афіцэр, і неўзабаве вайскоўцы яго проста вывелі», — расказаў чалавек, які бачыў падзеі зблізку.

Задержание Романа Протасевича, бывшего редактора телеграм-канала, признанного экстремистским. Фото Сергея Грица, АР.

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СК Беларуси возбудил уголовное дело из-за сообщения о минировании самолета.

По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолета, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет приземлился в Национальном аэропорту «Минск».

На место происшествия прибыла саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств не обнаружено, сообщает Следственный комитет.

По данному факту Октябрьским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса.

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Как сообщает МИД Литвы, на борту самолета Афины-Вильнюс мог находиться 171 пассажир. Ведомству известно о 149 пассажирах. Среди них представители как минимум 18 стран: литовцы, греки, французы, белорусы, поляки, русские и другие.

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«Лукашенко стал угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности», заявил польский политик, экс-глава Европейского совета Дональд Туск. Он назвал произошедшее с Ryanair в Беларуси «актом государственного терроризма» и призвал европейские политические агентства немедленно и решительно отреагировать на случившееся.

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«Самолет готовится к вылету, пассажиры прошли досмотр», — в 17:56 сообщила Onliner пресс-секретарь Национального аэропорта.

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«У нас шок, осознание того, что то, что происходит, не вписывается ни в какие рамки логики и разумных правил. Мы даже предположить не могли такой поворот событий», — так прокомментировал TUT.BY задержание блогера Романа Протасевича его отец Дмитрий.

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В Министерство иностранных дел Литвы вызван временный поверенный в делах Беларуси, у которого потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это беспрецедентное событие и потребовал освободить Романа Протасевича.

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«Акаўнт Рамана Прастасевіча у фб зьнік (яшчэ некалькі хвілінаў таму быў даступны). Выдалены альбо сябрамі, які мелі доступ, альбо гэта маніпуляцыі ГэБэ, якое атрымала доступ да ягонага тэлефона (каб не павыдалялі камэнтары і лайкі). На тое, што зрабіў гэтэ сам Раман – шанец мізэрны», – паведамляе Сяргей Навумчык.

Вскоре администраторы телеграм-канала, которым руководил Протасевич, сообщили, что это они удалили аккаунты Романа, чтобы спецслужбы не добрались до его личной информации.

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Минобороны: МиГ-29, поднятый для сопровождения самолета Ryanair, вернулся в Барановичи.

Сообщается, что «дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. После того, как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования».

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В официальном Instagram-аккаунте Ryanair более 3000 комментариев с требованием пояснить ситуацию с рейсом Афины-Вильнюс.

Фото Трибуна

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Многие телеграм-каналы поспешили написать о том, что Роману Протасевичу грозит смертная казнь, но это не так, отмечает TUT.BY.

Бывший редактор признанного экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

• ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности — максимальная санкция до 12 лет);

• ст. 293 (организация массовых беспорядков — максимальная санкция до 15 лет );

• ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — максимальная санкция до 3 лет).

Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания. Возможно, в заблуждение ввел тот акт, что Роман Протасевич был включен КГБ в список лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для этого послужило обвинение об организации массовых беспорядков.

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На онлайн-табло вильнюсского аэропорта сообщается, что рейс FR4978 по маршруту Афины-Вильнюс задерживается.

В пресс-службе национального аэропорта «Минск» сообщили Еврорадио, что продолжают «проверочные мероприятия». При этом не смогли уточнить, когда лайнер сможет вылететь.

Роман Протасевич, 23 мая

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Читатель Delfi прислал несколько фотографий из происходящего в аэропорту «Минск». По его словам, пассажиров высадили из самолета, их вещи проверяют с помощью собак, вокруг стоят солдаты в жилетах и касках, двигатели самолета до сих пор не выключены.

Фото: читатель DELFI

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Пресс-секретарь Национального аэропорта Минска Ромина Саматханова заявила mlyn.by, что на данный момент сообщение о минировании пока не подтвердилось.

Как сообщает телеграм-канал Пул Первого, по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Отмечается, что он будет сопровождать самолет до границы с Литвой.

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Очевидцы сообщают, что к аэропорту приехали пожарные машины МЧС и машины скорой помощи, пишет TUT.BY.

Как сообщили Оnliner.by в пресс-службе аэропорта, пилоты подали сообщение о минировании. Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые меры.

Пассажиры проходят повторный досмотр.

Этим рейсом из Греции в Вильнюс летел Роман Протасевич — главный редактор телеграм-канала, признанного экстремистским белорусскими властями. Перед вылетом он сообщил, что заметил к себе в аэропорту Афин повышенное внимание во стороны подозрительных лиц, предположил слежку. При повторной проверке документов он был задержан в Минске.