Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома в Демократической республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго.

Ночью выбросы лавы образовали плотное облако красного цвета на городом Гома, население которого 2 млн человек.

Потоки лавы, как сообщается, достигли городского аэропорта, но пока остановились.

Вулкан расположен в 10 км от Гомы. В прошлый раз он извергался в 2002 году, тогда погибли 250 человек, и 120 тысяч лишились крова.

В воскресенье утром часть местных жителей, спасаясь от извержения вулкана, отправилась в соседнюю Руанду. Другие ищут спасения на возвышенностях к западу от города.

Сейчас здесь можно наблюдать потоки людей, несущих на себе матрасы и прочее имущество – все, что можно было унести. Люди начали покидать свои жилища еще до официального объявления властей, которое было сделано лишь спустя несколько часов после начала извержения.

Власти Руанды сообщают, что официально границу страны пересекли около 3 тысяч жителей Гомы. Государственные СМИ сообщают, что их временно разместят в школах и церквях.

Один из жителей Гомы, Ричард Бахати, рассказывает, что был дома, когда услышал крики. “Я вышел и увидел, что небо стало красным. Я так испугался! Я помню извержение 2002 года. Тогда вулкан уничтожил все, что у нас было”, – говорит он.

“Всем страшно, люди спасаются бегством. Мы не знаем, что делать”, – сказал агентству Асошиэйтед пресс местный житель Зэкари Палуку.

ФОТО GETTY IMAGES

ФОТО GETTY IMAGES

ФОТО REUTERS

На многих территориях в окрестностях вулкана сейчас нет электричества. Одно из шоссе, соединяющих Гому с городом Бени, повреждено лавой. Сообщается, что были и землетрясения.

“Пахнет серой. С большого расстояния видны гигантские выбросы пламени”, – рассказала агентству Франс пресс местная жительница Карин Мбала.

Людям рекомендуют сохранять спокойствие, но некоторые жалуются на недостаток информации от властей и противоречивые сведения в соцсетях.

Министр коммуникаций ДР Конго Патрик Муйяи написал в “Твиттере”, что правительство обсуждает срочные меры. Премьер-министр собрал экстренное заседание кабинета в столице страны Кампале.

Позже Патрик Муйяи заявил, что движение лавы замедлилось, но оценка масштаба бедствия еще не окончательна.

Миротворческая миссия ООН, базирующаяся в республике, проводит разведывательные полеты над Гомой.

Ньирагонго – один из самых активных вулканов в мире. Однако неоднократно высказывались предположения, что местные специалисты некорректно оценивают его активность, а Всемирный банк даже урезал им финансирование из-за подозрений в коррупции.

Больше всего жертв при извержении Ньирагонго было в 1977 году. Тогда погибло более 600 человек.

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