Шведский хоккейный клуб «Лександ» не полетит в Беларусь на матч против «Юности», заявил глава клуба Клас Бергстрем, назвав причиной данного решения ситуацию в нашей стране.

«Международная федерация хоккея ранее приняла решение не проводить мужской чемпионат мира по хоккею в Беларуси, а недавно Международная федерация биатлона IBU также перенесла запланированные на осень соревнования из Беларуси. Основываясь на имеющейся информации, мы не видим причин для какой-либо другой оценки, когда речь идет о спортивных мероприятиях на территории Беларуси. «Лександ» не будет играть в матче Лиги чемпионов, запланированном в Минске. При этом мы не собираемся добиваться исключения «Юности» и будем принимать их дома, как и все другие команды», — подчеркнул он.

Решение о том, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с выездным матчем «Лександа» с «Юностью» пока не принято, его планируют выработать до начала сезона в конце августа, сообщает пресс-служба «Лександа».

Напомним, ранее Минск был лишен права на проведение чемпионата мира по хоккею, Чемпионат мира по пятиборью также был перенесен из Беларуси «из-за нестабильной ситуации» в стране. Неделей ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) отказался от проведения Кубка мира IBU по биатлону в нашей стране.

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