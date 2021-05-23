Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, неожиданно сел в Минске

Лайнер Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair, пролетая над Лидой, неожиданно изменил курс и приземлился в Минском национальном аэропорту, сообщает reform.by. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет летел из Афин в Вильнюс. Не долетев до литовской границы буквально несколько десятков километров, борт направился в сторону Минска, до которого лететь значительно дольше, чем до конечной точки — Вильнюса.

По неподтвержденной информации, самолет вынужденно сел в Минске из-за сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. Официально эта информация пока не подтверждена.

Очередь из техники МЧС на въезд в аэропорт Минска:

Будет дополнено.