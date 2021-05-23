Роман Протасевич мог быть на борту экстренно севшего в Минске самолета Ryanair

Напомним, сегодня лайнер Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair, пролетая над Лидой, неожиданно изменил курс и приземлился в Минском национальном аэропорту. Маневр был вызван сообщением о якобы заложенной на борту бомбе.

Эту версию подтверждает пресс-служба президента Беларуси. Похоже, Александр Лукашенко лично отдавал приказ о посадке самолета в Минске. Для «сопровождения» пассажирского лайнера в небо был поднят военный истребитель МиГ-29.

На Протасевича в Беларуси заведены уголовные дела за причастность к созданию и администрированию экстремистских, по мнению властей, телеграм-каналов. Он объявлен в межгосударственный розыск. КГБ внес Протасевича в перечень причастных к террористической деятельности. В конце сентября Роман Протасевич, являвшийся на тот момент главным редактором телеграм-канала Nexta, заявил о выходе из проекта.