Моравецки сообщил, что обратился к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой расширить повестку заседания Евросовета, которое пройдет в очном формате завтра и послезавтра в Брюсселе. Он предлагает рассмотреть вопрос о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко.

«Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», — написал польский политик в своем блоге.

В другом твите он упомянул Романа Протасевича и осудил его задержание.

«Я самым решительным образом осуждаю задержание Романа Протасевича беларусскими властями после угона пассажирского самолета Ryanair. Это достойный осуждения акт государственного терроризма», — считает премьер Польши.

Cейчас действуют три пакета санкций Евросоюза в отношении Беларуси. Всего ограничительные меры введены в отношении нескольких десятков чиновников и семи юрлиц. Принятие четвертого пакета санкций было отложено до июня 2021 года.