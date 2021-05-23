Я требую, чтобы белорусский режим немедленно освободил задержанного и разрешил ему продолжить путь в Вильнюс. Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации. Международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Я буду говорить об этом завтра на Европейском совете в Брюсселе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте литовского лидера.

Науседа также прокомментировал случившееся в Twitter.

«Беспрецедентное событие! В Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Белорусский политический деятель был в самолете. Он арестован. За отвратительной акцией стоит белорусский режим. Срочно требую освободить Романа Протасевича!», — написал он в соцсети.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис сообщил, что на данный момент ведется работа по установлению национальностей всех пассажиров лайнера Ryanair.

«Тревожные новости о вынужденной посадке в Минске самолета Ryanair, следующего из Афин в Вильнюс. Работаем с международными партнерами для обеспечения безопасного обратного прибытия в Вильнюс всех пассажиров», — написал он в Twitter.

Напомним, лайнер Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair, пролетая над Лидой, неожиданно изменил курс и приземлился в Минском национальном аэропорту. Самолет со 123 пассажирами на борту летел из Афин в Вильнюс. Не долетев до литовской границы буквально несколько десятков километров, борт направился в сторону Минска, до которого лететь значительно дольше, чем до конечной точки — Вильнюса. Александр Лукашенко лично отдавал приказ о посадке самолета в Минске. Для «сопровождения» пассажирского лайнера в небо был поднят военный истребитель МиГ-29. Сообщалось, что на борту рейса мог находиться Роман Протасевич. По информации его друзей, сегодня он должен был возвращаться из Греции в Литву, а в афинском аэропорту заметил за собой слежку. В аэропорте сообщили, что информация о минировании не подтвердилась. В Минобороны Беларуси утверждают, что командир лайнера сам принял решение лететь в Минск, после чего с аэродрома Барановичи поднялся в воздух военный истребитель.