«Это операция спецслужб». Тихановская о задержании Протасевича после аварийной посадки Ryanair в Минске

В воскресенье в Минске после сообщения о минировании приземлился самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс. Этим рейсом летел Роман Протасевич — главный редактор телеграм-канала, признанного экстремистским белорусскими властями. Его задержали при повторной проверке документов.

Роман Протасевич, 23 мая

— Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича, —считает Светлана Тихановская. — Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом.

Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

По мнению Светланы Тихановской, с сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности.

Павел Латушко назвал произошедшее актом воздушного пиратства и международного терроризма.