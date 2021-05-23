Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что инцидент с самолетом Ryanair, совершившим сегодня вынужденную посадку в Минске, может нарушать Чикагскую конвенцию.

«ICAO серьезно обеспокоена явной принудительной посадкой рейса Ryanair и пассажирами, что может быть нарушением Чикагской конвенции. Мы надеемся на официальное подтверждение информации соответствующими странами и операторами», — говорится в сообщении организации в Twitter.

«Чикагская конвенция» — это Конвенция о международной гражданской авиации, подписанная в 1944 году в Чикаго 52 государствами. Она установила основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полетов над территорией страны-участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна, облегчение международных полетов, международные стандарты и рекомендуемую практику. Документ предусматривает создание Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая, являясь ассоциированным органом при ООН, должна контролировать исполнение положений конвенции и приложений к ней. В начале 90-х к Конвенции присоединилась и Беларусь.

Напомним, сегодня лайнер Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair, пролетая над Лидой, неожиданно изменил курс и приземлился в Минском национальном аэропорту. Маневр был вызван сообщением о заложенной на борту бомбе.

Самолет летел из Афин в Вильнюс. Не долетев до литовской границы буквально несколько десятков километров, борт направился в сторону Минска, до которого лететь значительно дольше, чем до конечной точки — Вильнюса. Как утверждает президентский телеграм-канал “Пул Первого”, Александр Лукашенко лично отдавал приказ о посадке самолета в Минске. Для «сопровождения» пассажирского лайнера в небо был поднят военный истребитель МиГ-29. По информации Ryanair, об угрозе на борту рейса сообщили диспетчеры из Беларуси. Оказалось, что этим рейсом летел оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич. Он задержан.

Поделиться ссылкой: