«Внимательно следим за насильственной посадкой в ​​Беларуси рейса в Вильнюс и сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», — заявил генсек Североатлантического Альянса.

Closely monitoring forcible landing in #Belarus of flight to Vilnius & reported detention of opposition figure Roman Protasevich. This is a serious & dangerous incident which requires international investigation. Belarus must ensure safe return of crew & all passengers.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 23, 2021