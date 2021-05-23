Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал ситуацию с самолетом Ryanair, который экстренно сел сегодня в Минске, серьезным и опасным инцидентом, требующим международного расследования. Об этом он написал в своем блоге в Twitter.

«Внимательно следим за насильственной посадкой в ​​Беларуси рейса в Вильнюс и сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», — заявил генсек Североатлантического Альянса.

Отметим, самолет Boeing 737-800 Ryanair уже вылетел из Минска в Вильнюс.

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