Он также пообещал рассмотреть белорусский вопрос на завтрашнем заседании Евросовета. Об этом Мицотакис написал в своем блоге в Twitter.

«Принудительная посадка коммерческого самолета с целью задержания журналиста — беспрецедентный, шокирующий акт. Мы требуем немедленного освобождения всех пассажиров. Завтрашний #EUCO должен учитывать необходимость усиления давления на Беларусь. Хватит значит хватит», — считает глава греческого правительства.

Пресс-служба МИД Греции сообщает, что министр иностранных дел Никос Дендиас созвонился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и проинформировал ее о позиции греческого правительства в отношении инцидента с вынужденной посадкой в Минске рейса Ryanair FR 4978.

Ситацию также обсудили главы МИДов Греции и Литвы.

Сегодня же премьер Польши Матеуш Моравецки назвал ситуацию с самолетом «актом государственного терроризма» и предложил обсудить усиление давления на режим Лукашенко на завтрашнем заседании Евросовета в Брюсселе.