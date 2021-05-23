Зарегистрированный в Нидерландах Stichting Belarus Solidarity Foundation за сутки собрал для помощи семье Витольда Ашуркa 7,8 тысяч евро. Сбор средств был объявлен после того, как стало известно о его внезапной гибели.

Напомним, политзаключенный Витольд Ашурок умер в шкловской колонии. О смерти стало известно 21 мая. Предварительная причина – остановка сердца.

Ашурку было 50 лет. Последние две недели от него не было писем.

Витольд Ашурок – активист партии БНФ из Березовки. В январе этого года он получил пять лет лишения свободы. Его признали виновным в в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК) и насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК). Суд проходил в закрытом режиме.

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