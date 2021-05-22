В Норвегии беби-бум после локдаунов

Неожиданный бэби-бум переживает Норвегия: резкий всплеск рождаемости был зафиксирован через 9 месяцев после того как волна пандемии накрыла страну, сообщает Еuronews. Рост начался в декабре прошлого года и продолжился в последующие месяцы. Аналогичные тенденции наблюдаются в Финляндии, Швеции и Нидерландах.

Снижение рождаемости типично во время кризисов . Во многих странах так и произошло, когда люди стали терять работу или были вынуждены оставаться дома в неизвестности. Но в Норвегии всё наоборот. В главном Статистическом управлении страны объясняют этот феномен так:

“Это может означать, что программы экономической безопасности и социального обеспечения имели значение во время пандемии и в конце концов заставили людей сделать выбор в пользу рождения детей. В странах, которые сильнее пострадали от пандемии, таких как Испания и Италия, рождаемость снизилась”, – говорит советник Статистического управления Норвегии Ане Маргрете Томмерос.

Всплеск рождаемости наметился впервые за последние 10 лет.

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