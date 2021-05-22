Молебен в БГУ. Песнопения во внутреннем дворике. Новая традиция высшего образования?

Ректор Андрей Король выразил уверенность, что подобные мероприятия станут доброй традицией университета в будущем и подчеркнул, что важно находить жизненные ориентиры через духовно-нравственные ценности, передает пресс-служба ВУЗа.

Митрополит в приветственном слове вспомнил основателя университета Владимира Пичету и отметил важность получения образования наряду с сохранением высоконравственноости и духовности. В завершение он вручил заведению юбилейную грамоту и икону Евфросинии Полоцкой, с именем которой связано открытие первых образовательных учреждений и библиотек.

В мероприятии приняли участие более 300 студентов, сотрудников университета и артистов форума студенческих хоров «Папараць-кветка», исполниших во внутреннем дворике БГУ церковное песнопение.