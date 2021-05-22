Лидия Ермошина о сомнительном будущем и патриотической точке

Председатель Избирательной комиссии РБ Лидия Ермошина на конференции по противодействию внешним угрозам в России и Беларуси сделала заявление по поводу избирательных кампании как в Беларуси, так и России. кроме того, в своей речи она затронула вопрос контроля над распространением информации.

Ермошина заявила, что по вине интернет-ресурсов произошло “падение нравственных ориентиров и осуществляется полная перестройка сознания вполне образованных людей”. “Самостоятельное мышление заменяется сектантским, а именно подчиненным общей внушенной мысли”, — уверена она.

Глава ЦИК считает, что объектом духовной дегенерации являются не только современное поколение избирателей, но и дети. Она напомнила об участии детей и подростков в уличных протестных акциях, заявила, что среди них проводится пропагандистская работа по героизации неповиновению силовикам, а это приводит к расколу в обществе. Ермошина выразила мнение, что одним усилением патриотического воспитания в школах и в госСМИ “ситуацию исправить невозможно”.

“Нужно принять меры, чтобы невозможной стала для восприятия иная точка зрения, кроме патриотической, – прочла Ермошина подготовленный текст. – В противном случае у нас сомнительное будущее. Если оно есть вообще”.

Стабильные выборы

Глава ЦИК в подготовленной речи сделала акцент на предстоящих избирательных кампаниях как в Беларуси, так и России, отметив, что социальная и политическая стабильность в странах находится под угрозой. И всё из-за вмешательства во внутренние дела государства третьих стран.

“С учетом того, что мятежи все чаще стали происходить как следствие главных избирательных кампаний, можно прийти к выводу о том, что выборы перестали являться внутренним делом самих государств, а наоборот стали поводом для неприкрытого международного вмешательства в дела государства”, – сказала Лидия Ермошина.

Кроме того “выборы перестали служить цели обретения народного согласия, а все чаще служат противоположной цели, направленной на раскол общества и государства”.

Для подтверждения своего мнения она сравнила выбора в Беларуси, Грузии и США.

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