22 мая китайский марсоход «Чжужун» системы «Тяньвэнь-1» приступил к исследованию Марса, сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC). «Чжужун» покинул посадочную платформу и достиг поверхность Марса в 10:40 по пекинскому времени (5:40 мск), говорится в заявлении CASC. Аппарат займется изучением геологического строения, атмосферы и климата Марса.

Межпланетная станция «Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата, спускаемого аппарата и марсохода. Комплекс запустили на Марс 23 июля 2020 года ракетой-носителем «Чанчжэн-5». Спускаемый аппарат системы «Тяньвэнь-1» достиг поверхности Марса 15 мая.

Напомним, это не первый китайский зонд для изучения поверхности Марса. В 2011 году китайский орбитальный аппарат «Инхо-1» должен был отправиться изучать планету вместе с российской автоматической научной межпланетной станцией «Фобос-Грунт». Станция не смогла покинуть околоземную орбиту.

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