Факторов, которые бы способствовали установлению в Беларуси теплой погоды, пока не предвидится. Об этом в комментарии Telegraf.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

Говорить о прогнозе на лето рано

Говорить о том, какой будет погода летом, пока рано, отметила специалист. По ее словам, прогноз на июнь будет готов не раньше 31 мая.

«А уж на лето я сомневаюсь, что вам в принципе кто-нибудь поможет, не только в Белгидромете. Таких прогнозов нет, и сказать с достаточной достоверностью, каким будет лето, никто не сможет. Даже примерно», — рассказала Татьяна Четырко.

Эксперт отметила, что российский прогноз на вегетационный период (май – октябрь) даже на май уже не оправдался, поэтому и говорить о дальнейшем периоде пока не стоит.

«Максимально точный прогноз составляется на неделю. Все остальное – может будет, а может и нет», — подчеркнула представитель Белгидромета.

Пока тепла не видно

В целом последняя декада мая, по прогнозу специалистов, будет в среднем по стране холоднее климатической нормы на 1 градус.

«Особого роста температуры пока еще не видно. Будет по-прежнему находиться в пределах от 15 до 22 градусов примерно. А по климатической норме уже должно быть достаточно тепло. Но с такими температурами мы до нормы, конечно, не дотянем», — рассказала Татьяна Четырко.

По ее словам, чтобы установилась теплая погода, необходим «устойчивый антициклональный процесс».

«К нам должен придти устойчивый антициклон, который обеспечит нас сухой погодой. Пока такого антициклона не видно. И на следующей неделе будет западный перенос, а это значит, что с Атлантики будут поступать все новые и новые порции осадков, атмосферные фронты будут приносить к нам дожди», — рассказала замначальника службы метеорологических прогнозов.

Вместе с тем дожди в основном будут кратковременными. В отдельных районах все же не исключены и сильные, затяжные осадки. Дожди будут сопровождаться грозами.

«Пока у нас летнего тепла и сухой погоды не видно на следующей неделе», — заключила Татьяна Четырко.