Факторов, которые бы способствовали установлению в Беларуси теплой погоды, пока не предвидится. Об этом в комментарии Telegraf.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.
Говорить о прогнозе на лето рано
Говорить о том, какой будет погода летом, пока рано, отметила специалист. По ее словам, прогноз на июнь будет готов не раньше 31 мая.
«А уж на лето я сомневаюсь, что вам в принципе кто-нибудь поможет, не только в Белгидромете. Таких прогнозов нет, и сказать с достаточной достоверностью, каким будет лето, никто не сможет. Даже примерно», — рассказала Татьяна Четырко.
Эксперт отметила, что российский прогноз на вегетационный период (май – октябрь) даже на май уже не оправдался, поэтому и говорить о дальнейшем периоде пока не стоит.
«Максимально точный прогноз составляется на неделю. Все остальное – может будет, а может и нет», — подчеркнула представитель Белгидромета.
Пока тепла не видно
В целом последняя декада мая, по прогнозу специалистов, будет в среднем по стране холоднее климатической нормы на 1 градус.
«Особого роста температуры пока еще не видно. Будет по-прежнему находиться в пределах от 15 до 22 градусов примерно. А по климатической норме уже должно быть достаточно тепло. Но с такими температурами мы до нормы, конечно, не дотянем», — рассказала Татьяна Четырко.
По ее словам, чтобы установилась теплая погода, необходим «устойчивый антициклональный процесс».
«К нам должен придти устойчивый антициклон, который обеспечит нас сухой погодой. Пока такого антициклона не видно. И на следующей неделе будет западный перенос, а это значит, что с Атлантики будут поступать все новые и новые порции осадков, атмосферные фронты будут приносить к нам дожди», — рассказала замначальника службы метеорологических прогнозов.
Вместе с тем дожди в основном будут кратковременными. В отдельных районах все же не исключены и сильные, затяжные осадки. Дожди будут сопровождаться грозами.
«Пока у нас летнего тепла и сухой погоды не видно на следующей неделе», — заключила Татьяна Четырко.
Поделиться ссылкой:
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!