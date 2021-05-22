Представители партии в очередной раз заявляют о своем требовании освободить всех осужденных по политическим мотивам и обращают внимание на условия, в которых отбывают наказание политзаключенные, перечисляя документы, которые обязывают Беларусь соблюдать право на гуманное отношение и обеспечение медицинской помощью содержащихся в местах лишения свободы людей.

«Мы призываем немедленно прекратить постыдную практику невыносимых условий для политзаключенных в местах несвободы», — пишут авторы текста.

Они требуют проведения расследования обстоятельств смерти Витольда Ашурка с предоставлением исчерпывающей информации общественности и близким, проведения проверки на предмет факторов, которые могли привести к смерти заключенного, и при необходимости – заведения уголовного дела с привлечением виновных к ответственности с информированием близких о ходе дела.

Партия обращает внимание органов исполнения наказания на необходимость исполнения стандартов доступа к качественной и своевременной медицинской помощи без какой-либо дискриминации. Представители БНФ предлагают Республиканской общественной наблюдательной комиссии при Министерстве юстиции, а также Могилевской областной общественной наблюдательной комиссии посетить исправительную колонию №17 в Шклове как для участия в выяснении обстоятельств обстоятельств смерти Ашурка, так и для изучения системы и условий оказания медицинской помощи осужденным. Они рекомендуют другим региональным наблюдательным комиссиям совместно с Минздравом системно изучить порядок оказания медицинской помощи осужденным и разработать рекомендации по ее совершенствованию.

Партия направит обращения по этому поводу в соответствующие государственные органы.

В заявлении приводится список находящихся на сегодня в местах лишения свободы членах партии. Особенную тревогу вызывает состояние здоровья Владимира Малаховского, у которого диагностирована онкология и которому в связи с инвалидностью требуются лекарства и обследования, подчеркивают авторы заявления.

«Мы призываем сделать все, чтобы избежать новых смертей в заключении. (…) Государственные органы и их должностные лица несут прямую ответственность за состояние здоровья осужденных», — резюмируют они.

Витольд Ашурок – активист партии БНФ из Березовки. В январе этого года он получил пять лет лишения свободы. Его признали виновным в в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК) и насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК). Суд проходил в закрытом режиме. Предварительной причиной его смерти называется остановка сердца.