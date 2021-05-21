Сегодня истекли 72 часа с момента задержания журналистов TUT.by и была надежда, что они будут отпущены. Но, стало известно, что как минимум троих задержанных по “делу TUT.by” переводят в СИЗО в Жодино.

Это:

– главный редактор Марина Золотова,

– редактор Ольга Лойко,

– журналист Елена Толкачева.

Перевод в СИЗО означает, что они являются подозреваемыми. Судя по озвученной ранее информации по уголовному делу по об уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.243 УК Беларуси).

Мера пресечения под стражу избирается сразу на два месяца, но в течение 10 суток с момента задержания подозреваемому должно быть предъявлено обвинение. Если оно не предъявлено, мера пресечения отменяется, то есть коллег могут отпустить из-под стражи и через 10 дней.

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