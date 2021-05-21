Завершился второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение»

За право попасть в финал “Евровидения” боролись 17 стран, из которых дальнейшую борьбу продолжили лишь 10 конкурсантов. В финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

Все участники выступали вживую, сообщает TUT.BY.

Зрители наблюдали за выступлениями без масок: перед показом они предоставили отрицательный результат ПЦР-теста.

Финал состоится 22 мая, в субботу. Он начнется в 22 часа по белорусскому времени. Прямую трансляцию вы можете посмотреть на официальном YouTube-канале «Евровидения». Напомним, Белтелерадиокомпания отказались показывать конкурс из-за отсутствия там белорусов.

В финале выступят победители первого и второго полуфиналов: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия. А также Италия, Германия, Франция, Великобритания и Испания, которые стояли у истоков «Евровидения» и традиционно начинают свои выступления с финала. А также Нидерланды, где проходит конкурс.

Фаворитами у букмекеров считаются Италия, Франция и Мальта, но к финалу ситуация может измениться.

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