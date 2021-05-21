Как всегда, в трудную, узловую минуту общественно-политической ситуации в стране, хочется услышать голос лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы АЛЕКСИЕВИЧ. Вот что она сказала:

– TUT.BY – мощный портал, и власть вознамерилась забрать этот лакомый кусок. Да, в ближайшее время нам будет очень трудно с информацией. Похоже, мы недооценивали беспощадность режима, сейчас от него можно ожидать чего угодно. А белорусское общество пока не сплочено так, чтобы говорить о настоящем подспорье гражданским активистам. Хотя, если разобраться… Из чего состоит общество, как мне кажется? Продвинутая часть, «серая зона» и власть. И вот сейчас эту «серую зону» революционизирует сам Лукашенко. Потому что, по-моему, почти все семьи уже как-то задеты – сами или их родственники, друзья, соседи. Сейчас почти все на себе испытали, что такое несправедливость, унижение, оскорбление. Даже дети уже это знают.

Выход? Другого варианта, как объединение общества – сил добра, у нас нет. Никто в одиночку не выживет. При такой системе нас по одиночке просто раздавят, для власти же авторитетов нет. Кто только уже не был подвергнут унижению или прямому насилию со стороны власти! Профессор, заслуженный учитель, дирижер, солист, академик медицины… Вдова Зиссера… Если надо – уничтожается театр… Или два театра. Но самое страшное, что происходит, – это, конечно, гуманитарная катастрофа. Сейчас зачищается всё молодое, свободолюбивое, что выросло в новое время.

Вспоминают ли о Беларуси в Европе, конкретно в Германии? Пишут, но всё-таки над нашей темой постоянно висит мощная тень Путина. И тут начинаются политические игры – никто не хочет ссорится с Путиным.

Конечно, Беларуси нужен лидер – причем здесь, дома. Но как ему выжить? Он будет уничтожен в первую же неделю… С другой стороны, у нас сейчас два самых главных революционера – это сама власть и экономика. Потому что когда силовики сажают в СИЗО девочек, которые рисуют на асфальте, то они гораздо большие радикалы, чем эти девочки. А без работающей экономики власть вообще ничего не стоит. И, думаю, они это хорошо понимают и действуют по принципу «после нас хоть потоп». А мы можем единственное – не впадать в отчаяние и просвещать народ, чтобы люди задумывались о происходящем.

Публикация – из № 37 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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