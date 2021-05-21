Еще недавно проведение референдума по изменению Конституции и местные выборы планировали совместить – провести их в конце этого года или в начале следующего. Но похоже, теперь во власти созрела новая идея.

На фоне скандальной атаки на TUT.BY и блокировки портала малозамеченным оказалось выступление 19 мая в парламенте члена Конституционной комиссии Натальи Якубицкой. Между тем она озвучила неожиданную идею.

– В ходе работы комиссии было высказано консолидированное мнение о целесообразности перехода на единый день голосования при выборах в представительные органы власти, – цитирует Якубицкую БЕЛТА.

Как следствие, предлагается продлить полномочия депутатов местных советов до единых выборов в Национальное собрание и местные советы, то есть до ноября 2023 года.

– Зачем нужен такой маневр? Все просто: власти опасаются новой вспышки политической активности граждан, если выборы и референдум окажутся в одном флаконе. Ведь местные выборы предполагают выдвижение тысяч кандидатов, агитационную кампанию, чем могут воспользоваться противники режима, наработавшие горизонтальные связи во время прошлогодних протестов, –считает политический обозреватель Александр Класковский.

Он считает, что в случае проведения одного референдума перед противниками режима встанет непростой выбор: или бойкотировать плебисцит, или голосовать против новой Конституции – но в таком случае Александра Лукашенко устроит и старая.

Но, как отмечает Класковский, скорее всего власти будут действовать по старинке – «грубо продавливать новую конституцию».

– Да, дикими репрессиями, возможно, удастся добиться того, что взрыва протестов при этом не будет. Однако новый основной закон в таком случае изначально будет выглядеть нелегитимным в глазах многих белорусов и изрядной части зарубежья. Так что узел белорусского кризиса только затянется туже, – считает политический обозреватель.

Ранее схожее мнение о причинах возможного разведения по срокам референдума и местных выборов высказал политолог Валерий Карбалевич.

– Мясцовыя выбары легалізуюць публічную палітычную барацьбу. Выбіраецца звыш 18 тысяч дэпутатаў. Кампанія адбывалася б па ўсёй краіне, дайшла б да сельскай глыбінкі. Павінны стварацца ініцыятыўныя групы, адбывацца збор подпісаў, потым — легальная агітацыя. Відавочна, апанэнты рэжыму актыўна скарысталіся б гэтай магчымасьцю.

І ўлады вырашылі не рызыкаваць, не будзіць ліха. Хопіць аднаго рэфэрэндуму, які паспрабуюць правесьці хутка і без публічных дыскусій, – считает Карбалевич.

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