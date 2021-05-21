Думал ли еще несколько лет назад обычный врач-онколог Владимир Караник, что жизнь вознесет его на высокую государственную должность? Вряд ли. А потому, скорее всего, налегал в основном на медицинскую литературу, а не на историческую или на мемуары политического плана.

Отсутствие знаний в широком диапазоне проявилось в самый неподходящий момент. Как сообщили многие сайты, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник 9 мая, подражая Александру Лукашенко, поздравил через Facebook белорусов с праздником – Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. И вызвал у людей, знающих историю, шквал возмущения, который не спадает по сей день. Главный вертикальщик области громогласно заявил, что под этими символами наш народ объединил страну (имеется в виду объединение в 1939 году западных областей с БССР. – Авт.), отстоял ее в годы той страшной войны, а потом поднял наши города и села из руин и обеспечил динамичное развитие страны. И дальше: мол, под этим флагом мы преодолели тяжелые времена 1990-х и сумели построить независимую, гостеприимную, любимую Беларусь, страну, нацеленную в будущее, страну с замечательными и трудолюбивыми людьми.

Внимательные читатели, хорошо знающие и историю, и сегодняшнее положение дел в нашем государстве, уже наверняка мысленно признали, что во всей этой тираде соответствует действительности только концовка: на белорусской земле живут действительно замечательные и трудолюбивые люди. Всё остальное – элементарная безграмотность товарища Караника. В сетевых комментариях многочисленные авторы указали ему на то, что и в 1939 году, и в период Великой Отечественной войны был совершенно другой флаг – красного цвета, с серпом и молотом. Сегодняшнее государственное знамя, как и герб, утверждено в 1995 году. Дизайн теперешнего флага действительно во многом похож на флаг БССР, который существовал с 1951-го по 1991 год, но при этом есть и немалые отличия. А сравнивать полотнище сегодняшнего государственного флага с тем, который действовал в 1939 году, в период Великой Отечественной войны и несколько лет после нее, – это в принципе неграмотно со всех сторон. Так что, товарищ Караник, прежде чем говорить, надо хоть что-нибудь знать о сути вопроса. Хватит заниматься демагогией! Людям нужна правда, а не пропаганда, построенная на вранье.

Кстати, что значит «под этим флагом (сегодняшним. – Авт.) мы преодолели тяжкие времена 1990-х и сумели построить независимую, гостеприимную и любимую Беларусь»? Вы, товарищ Караник, не знаете, что с 1991-го по 1995 год государственным флагом Беларуси был бело-красно-белый флаг? Именно под ним принимал присягу первый президент Республики Беларусь А.Лукашенко.

А можно ли радоваться тому, каких успехов достигла Беларусь под красно-зеленым государственным флагом? Плакать хочется, когда видишь, сколько самых талантливых, самых образованных, самых трудолюбивых людей уезжает из страны в поисках лучшей жизни. Можно ли гордиться тем, что у нас за последние десять лет благосостояние народа не поднялось, а по многим позициям упало? Тревожно оттого, что постоянно сокращается количество населения. Мы и близко не можем сравниться по заработной плате с гражданами соседних стран – Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и других.

Да что вам говорить, товарищ Караник! Но вы, чувствуется, слуга власти, а не народа. Поэтому с ваших уст и слетают слова, которые не соответствуют реалиям, а рассчитаны на зомбирование публики! Хорошо, что в нашей стране всё же больше грамотных людей, чем забитых и непросвещенных.

Публикация – из № 37 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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