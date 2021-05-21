Будет ли лишена мандата депутата Палаты представителей Людмила Подлужная?

Электорат Сеницкого избирательного округа №76 обратился к председателю Сеницкого сельского Совета депутатов Наталье Жук с заявлением о проведении собрания избирателей по вопросу отзыва депутата Палаты представителей Национального собрания Людмилы Подлужной.

Мотивы, послужившие основанием для постановки такого вопроса, – систематическое нарушение депутатом Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц».

– Людмила Подлужная дважды не ответила на наши обращения, – рассказывает один из избирателей Сергей Смирнов. – 23 декабря 2020 года было направлено коллективное требование о проведении отчета, согласно статье 26 Закона Республики Беларусь «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь», содержащее в том числе подробное описание вопросов и претензий по отчету депутата, опубликованного на ее сайте в ноябре 2020 года. Такое коллективное заявление подписало 583 человека…

Вручено письмо Людмиле Подлужной было 28 декабря, и до марта 2021 года избиратели ответа не получили. По закону депутат должен дать ответ в течение 15 дней, в некоторых случаях – в течение месяца. Это во-первых.

Во-вторых, один из избирателей 27 октября 2020 года направил Людмиле Подлужной электронное обращение с просьбой осуществить ее правомочия как депутата, предусмотренные статьей 11 Закона, по возникшей у него проблеме. До настоящего времени ответа не последовало. Таким образом, депутат Людмила Подлужная нарушила требования Закона Республики Беларусь «06 обращениях граждан и юридических лиц», что послужило основанием для заявления о проведении собрания по вопросу отзыва депутата.

Также Сергей Смирнов уточнил, по каким вопросам избиратели требовали от Людмилы Подлужной отчет:

– О выполнении предвыборной программы депутата, об уточнении информации о деятельности депутата, о систематическом уклонении депутата от проведения собраний избирателей, о непроведении отчета депутата в оговоренные законодательством сроки, о соблюдении депутатом Конституции Республики Беларусь.

На конкретное требование избирателей о проведении собрания избирателей по вопросу отзыва депутата Председатель Сеницкого сельского Совета депутатов Наталья Жук ответила так:

«1. … Отчет депутата о деятельности за период с 6 декабря 2019 года по 20 ноября 2020 года был размешен на сайте депутата Подлужной Л.Б. и опубликован в газете «Пристоличье». Кроме того, информация о работе депутата периодически размещается на персональном сайте депутата и в средствах массовой информации.

Таким образом, обязанность периодически отчитываться перед избирателями округа о своей работе депутат Подлужная Л.Б. исполняет.

Требование о проведении отчета депутата именно в форме собрания избирателей основывается на произвольном толковании заявителями норм Закона о статусе депутата…

…2. … Поскольку в заявлении отсутствуют сведения об установлении компетентными органами фактов нарушения депутатом Палаты представителей Подлужной Л.Б. законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, утверждение заявителей о нарушении депутатом требований Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» не обосновано.

…Из представленных материалов невыполнение предусмотренных законом депутатских обязанностей, нарушение Конституции Республики Беларусь, законов Республики Беларусь, актов Президента Республики Беларусь, совершение действий, дискредитирующих депутата, депутатом Палаты представителей Подлужной Л.Б. не усматривается, оснований для проведения собрания об отзыве депутата Палаты представителей не имеется».

На такой ответ Натальи Жук избиратели 7 мая 2021 года подали жалобу в суд Минского района, в которой обосновали, почему они считают решение незаконным:

«В отказе сказано: «Требование о проведении отчета депутата именно в форме собрания избирателей основывается на произвольном толковании заявителями норм Закона о статусе депутата». Но, так как никакого официально опубликованного толкования норм Закона о статусе депутата на сегодняшний день не существует, а для такого толкования необходим отдельный законодательный акт, о чем заявлено в ответе председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Палаты представителей В.М.Семеняко на запрос Смирнова С.В., то любое толкование Закона как заявителей, так и председателя Сеницкого сельсовета является произвольным. Исходя из подотчетности депутата избирателям, а также отсутствия иной, кроме решения собрания избирателей, возможности оценки деятельности депутата, считаем требование проведения отчета в виде собрания правомерным.

В отказе сказано: «Поскольку в заявлении отсутствуют сведения об установлении компетентными органами фактов нарушения депутатом Палаты представителей Подлужной Л.Б. законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, утверждение заявителей о нарушении депутатом требований Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» не обосновано». Данное утверждение не основано на законе, поскольку председателем Сеницкого сельсовета не была принята во внимание ст.47 Закона, в соответствии с которой «Депутат Палаты представителей пользуется неприкосновенностью при выражении своего мнения и осуществлении своих полномочий». Факты нарушения депутатом Закона об обращениях граждан, изложенные в заявлении, не могут быть подтверждены никакими компетентными органами, а требуют рассмотрения непосредственно председателем сельсовета и, в случае их подтверждения, должны служить достаточным основанием для проведения собрания по отзыву депутата Палаты представителей. Факты рассмотрены не были, надлежащей оценки им также дано не было».

– Исходя из всех ответов, можно сказать, что законы написали, а в них не разбираются, – делает вывод избиратель Сергей Смирнов.

Напомним: ранее в ходе подготовки Конституционной реформы, участники заседания обсуждали исключение статьи 72 Конституции Республики Беларусь, касающейся отзыва депутатов, как устаревшей и не использующейся на практике. Такую информацию сообщал Sputnik политолог Юрий Воскресенский.

– Эта норма используется как инструмент манипулирования и давления на политических оппонентов с точки зрения ряда экспертов в конституционном праве, – говорил он.

Однако с такой «идеей» Юрий Воскресенский не был первым. В мае 2019 года такое же заявление делала и Центральная избирательная комиссия. По словам Лидии Ермошиной, ЦИК Беларуси считает нецелесообразным сохранять институт отзыва депутата, поскольку это не имеет перспектив для применения.

Против такого нововведения на заседании конституционной комиссии, которая рассматривает предложения в Основной закон Беларуси, высказались Александр Шпаковский и Татьяна Масловская.

– В моем понимании отзыв депутата по инициативе граждан – мера конституционно-правовой ответственности, реализация народовластия. Полагаю, что предложение об исключении ст.72 из Конституции может не получить общественную поддержку, – говорил Sputnik Александр Шпаковский.

Он предлагал изменить число граждан, которые могут инициировать отзыв депутата: с 20% до 50% от числа избирателей, проживающих на территории.

«Народная Воля» попробовала связаться с депутатом Палаты представителей Людмилой Подлужной, чтобы получить комментарий. Ее помощник Ярослав Варенников передал ей суть вопроса и обещал, что она перезвонит. Однако пока ответа не последовало.

Если Людмила Подлужная выйдет на связь, доведем информацию до читателей «Народной Воли».

Публикация – из № 37 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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