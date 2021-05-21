«Народная Воля» поинтересовалась судьбой бывшего председателя правления Альфа-Банка Валерия Смоляка, которого Нацбанк Беларуси недавно признал не соответствующим требованиям, предъявляемым к должности руководителя.

«Смоляк Валерий Степанович признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации», – говорилось в протоколе заседания специальной квалификационной комиссии Национального банка №9 от 6 мая 2021 года.

– Валерий Степанович, читала на днях, что банк устранил все замечания Нацбанка, вы подаетесь на переаттестацию. А расскажите, пожалуйста, что было не так с вашей деловой репутацией?

– Мне кажется, это скорее трактовка журналистов, что с моей репутацией что-то не то. Есть документ Нацбанка, который, если не ошибаюсь, называется примерно так: инструкция об оценке квалификационных требований и требований к деловой репутации. То есть это не два разных понятия, а фактически одно, но из двух составляющих. И люди увидели слова о деловой репутации и почему-то начали трактовать очень свободно. А это просто документ об оценке квалификационных требований. И, соответственно, если ты не проходишь аттестацию по этому документу, то не проходишь в комплексе.

Кстати, если вы посмотрите результаты работы квалификационной комиссии Нацбанка за последние несколько месяцев, то я уверен, что формулировки у всех будут примерно одинаковые.

– Одним словом, никакой политики в вашем деле нет, чистая экономика? Правильно?

– Да, верно.

– А что конкретно за нарушения были у банка, если не секрет? Было высказано немало разных версий, в том числе и, например, что Альфа-Банк якобы не принимал в расчет максимальную процентную ставку (в случае существенного изменения курса белорусского рубля по отношению к иностранной валюте в будущем), предусмотренную кредитным договором, не формировал специальный резерв на покрытие возможных убытков по кредитам…

– Я не хотел бы комментировать конкретные действия и Альфа-Банка, и Национального банка – это уже коммерческая информация. Так что здесь без комментариев.

В принципе, исчерпывающий комментарий дал Нацбанк. Да и вообще мне кажется, что эта тема уже ушла – больше двух недель прошло!

– Но все равно вопросы остаются! Вы сейчас по-прежнему являетесь председателем правления Альфа-Банка?

– Нет, я сейчас занимаю позицию исполнительного директора банка. Если руководитель признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, он не может занимать позицию, по которой проводилась квалификация.

– Как думаете, пройдете очередную аттестацию?

– Полный комментарий по этому поводу дал Нацбанк, приведя выдержку из соответствующей инструкции: после устранения нарушений, но не ранее, чем через шесть месяцев, можно подаваться повторно на аттестацию и проходить квалификационную комиссию. Прогнозировать ее результаты – знаете ли, наверное, это некорректно. Но скажу так: никто не собирается идти на экзамен, чтобы его провалить.

– Новость о том, что вы не прошли аттестацию, была удивительной?

– Сейчас мы уже переходим в область эмоций, которые, наверное, не имеют отношения к реальным фактам.

– Поняла, спасибо за комментарии. От всей души желаю, чтобы у вас всё сложилось!

– Всё будет хорошо!

Из личного дела

Валерий Смоляк возглавляет белорусский Альфа-Банк с конца января 2018 года.

До этого назначения Валерий Степанович входил в топ-менеджмент МТБанка, работал в Белвнешэкономбанке (1995–1996 гг.) и МинскКомплексБанке (1996–2005 гг.).

Смоляк окончил факультет прикладной математики Белгосуниверситета и имеет второй диплом того же вуза по специальности «экономическая кибернетика».

Широкой аудитории банкир также известен как участник телеигры «Что? Где? Когда?», отстаивающий интересы знатоков.

Публикация – из № 37 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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