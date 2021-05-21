Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец прокомментировал «Народной Воле» скандал с порталом TUT.BY.

– Мне нравится фраза, которую произнесла коллега из Англии: то, что сейчас происходит в Беларуси с журналистами, – это территория свободной охоты, – говорит

Бастунец. – Причем охотятся на нас… Мы как раз говорили с ней за несколько дней до того, что случилось с TUT.BY. И вот я ночью написал пост в «Фейсбуке» про территорию свободной охоты, а утром мы всё это увидели наяву…

Я на днях давал комментарий телеканалу «Белсат», меня спросили, помогает ли БАЖ сейчас журналистам или сама организация нуждается в помощи и защите. И я ответил: мы тоже находимся на этой же территории охоты и являемся объектом охоты. Но это не значит, что мы сейчас должны опустить руки и не делать того, что должны…

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