Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что “Газпромбанк” не будет участвовать в покупке государственных облигаций Республики Беларусь до освобождения Виктора Бабарико.

«Газпромбанк не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. И другим не посоветует», — написал в своем телеграм-канале известный журналист, сообщает REFORM.by.

Напомним, радиостанцией на 66% владеет «Газпром-Медиа Холдинг».

Беларусь собирается разместить в России облигации на 100 млрд российских рублей (более 1 млрд долларов по текущему курсу). Александр Лукашенко 13 мая подписал соответствующий указ. Документом Совету министров поручено в 2021-23 годах разместить в России государственные облигации на сумму до 100 млрд рублей со сроком обращения не менее 1092 дней. Указом предусмотрено, что при необходимости в эмиссионных документах будет предусматриваться отказ Беларуси от иммунитета.

Поделиться ссылкой: