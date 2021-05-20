На телеканале ОНТ 19 мая вышел сюжет о “деле TUT.BY”. В нем представители Госконтроля утверждают, что ущерб по делу TUT.BY “исчисляется миллионами долларов США” (с осени 2019-го по май 2021 года — уточняет телеканал). В сюжете также явно прослеживаются манипуляции о льготах ПВТ и «экономии на пенсионерах».

TUT.BY посчитал необходимым дать разъяснения по сюжетам, показанным по госканалам.

Напомним, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году получило статус резидента ПВТ. Причем на законных основаниях. При вступлении в ПВТ ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА” по процедуре подавало бизнес-проект, который прошел экспертизу администрации ПВТ. Наш проект был одобрен администрацией ПВТ, и до 18 мая 2021 года в наш адрес не поступало претензий со стороны администрации. За время нашей работы в рамках ПВТ мы успешно проходили проверки и аудиты нашего проекта, проверки не нашли нарушений, претензий к деятельности ООО не возникало, и тем более не было обоснований для исключения из ПВТ. То есть в ходе деятельности компания регулярно отчитывалась перед администрацией ПВТ.

В КГК сейчас утверждают, что компанией была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Это и стало якобы поводом для уголовного дела.

При этом среди задержанных есть работники компаний, которые не имеют отношение к “парковой” деятельности ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» (у них также проводились обыски).

В сюжете в вину вменяется использование “стороннего программного обеспечения специализированного”, что компания якобы получала выручку за счет этой деятельности, что является недопустимым для резидентов ПВТ. Пока непонятно, в чем конкретно в КГК видят нарушение. Уточним, что разделов портала, которые приносят выручку и в которых отсутствует в том или ином виде собственная разработка ПО, у “ТУТ БАЙ МЕДИА” нет.

По ТВ представитель КГК также заявил про ущерб в “миллионы долларов США”. Откуда такая сумма, как так быстро подсчитали в ведомстве — открытые вопросы.

В телесюжете явно спекулируют на выплатах в ФСЗН и якобы экономии на образных пенсионерах. В эфире демонстрируется якобы справка о доходах гендиректора TUT.BY. Гостелеканал утверждает, что “сэкономленные на пенсионерах деньги должны были уютно устроиться в одном из латвийских банков”.

В этой ситуации есть два момента. Первый момент — нахождение в ПВТ предполагает льготы по уплате взносов в ФСЗН: сотрудник компании, входящей в ПВТ, отчисляет в ФСЗН 1% от средней зарплаты по стране за месяц, предшествующий отчетному. Еще 34% уплачивает наниматель.

Однако это сказывается в будущем в первую очередь непосредственно на пенсии самого работника, за которого уплачивают взносы по льготной ставке, а не на пенсии воображаемого пенсионера. Если госСМИ делают упор на то, что из-за этих льгот недобирает взносов ФСЗН, то государство само же и ввело эту преференцию для резидентов ПВТ.

Второй момент — подоходный налог. На уплаченные суммы подоходного налога пропорционально сумме дохода, которые идут в том числе на социальные расходы государства, госпропаганда почему-то не обращает внимание. Как не акцентирует внимание и на том, что дивиденды взносами в ФСЗН не облагаются. ГосТВ и провластные телеграм-каналы взяли общую сумму дохода (зарплата и дивиденды) и указали, какая якобы “маленькая” сумма отчислений в ФСЗН. То есть зарплатные и иные налоги компания платила, исходя из тех ставок, которые предусмотрены правилами для резидентов ПВТ. Поэтому продемонстрированный по госТВ документ не указывает на нарушения.

К тому же информация про зарплаты работников является конфиденциальной и охраняется законодательством о персональных данных. Сам человек вправе сообщать ее кому угодно, но не посторонний или наниматель.

Особое внимание в сюжете госТВ уделяется тому, что компания рассматривала возможность открытия счета в одном из латвийских банков. Опускаем сам факт возможной прослушки и ее обнародование в СМИ. Скажем лишь, что открытие счета юрлицом за границей не запрещено. Даже если исходить из информации, которая была озвучена в сюжете на госТВ, речь шла про возможность перевода денег со счета белорусского банка в латвийский. То есть денег, которые получены легальным путем и с которых уплачены налоги.

Также в сюжете утверждается, что во время обыска в квартирах у сотрудников компании (а обыски, уточним, проходили у многих наших коллег, причем не только в Минске) нашли наличные деньги, у некоторых — якобы крупные суммы. Оставим за скобками странные варианты хранения денег и их материализации в собачьем корме. Но напомним, что TUT.BY — один из самых успешных порталов в Восточной Европе с хорошими зарплатами. Которые выплачивались официально, с которых уплачивались налоги. У топ-менеджеров нашли деньги? Сенсация.

И напоследок еще один нюанс. На госТВ попытались обвинить TUT.BY в том, что материалы на портале подавались якобы “исключительно в антигосударственном ключе”. А в упрек ставят среди прочего то, что “ветераны якобы остались без денег, и цены растут”.

Показанные в сюжете заголовки (в том числе: “Теперь официально: ветераны ВОВ не получат в этом году единовременные выплаты к 9 Мая” (по заявлению Минтруда 6 мая), “Еще одно налоговое новшество: на лекарства, медизделия, продукты и детские товары подняли НДС”) (по информации МНС), «Можем остаться без пенсий, пособий». Работников просят подписать письмо профсоюзов по санкциям” (по сообщению Федерации профсоюзов Беларуси) — это официальные заявления белорусских властей. Но Минтруда, Белстат, Нацбанк и других не спешат упрекнуть в «антигосударственности».

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