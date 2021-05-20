Сверхурочная работа убивает сотни тысяч людей в год

Новое исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что долгие часы работы и переутомление приведут к сотням тысяч смертей в год по всему миру от инсульта и ишемической болезни сердца. И согласно этому исследованию, опубликованному в научном журнале Environment International, проблема усугубляется.

В 2016 году исследователи подсчитали, что около 745 000 человек умерли во всем мире от инсультов и ишемической болезни сердца, связанных с работой более 55 часов в неделю, что на 29% больше, чем в 2000 году, сообщает ScienceAlert.

По сравнению с работой 35-40 часов в неделю, работа 55 часов в неделю или более увеличивает риск инсульта на 35%, а риск смерти от ишемической болезни сердца-на 17%, заключают исследователи.

“Работа 55 часов или более в неделю представляет серьезную опасность для здоровья, – говорит Мария Нейра, директор Департамента окружающей среды, изменения климата и здоровья ВОЗ. – Пришло время, чтобы все мы, правительства, работодатели и работники осознали тот факт, что долгие рабочие часы могут привести к преждевременной смерти.”

ВОЗ совместно с Международной организацией труда (МОТ) изучила десятки исследований, посвященных ишемической болезни сердца и инсультам, сопоставив данные, охватывающие 194 страны. Хотя статистика не показывает определенной причинно-следственной связи, она дает “достаточные доказательства вредности“, используя критерии ВОЗ.

Данные показали, что заболевания и смертность, связанные с работой, особенно распространены среди мужчин в возрасте 60-74 лет и среди людей, проживающих в регионах Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. В 2016 году около 8,9% населения планеты работало в среднем 55 часов в неделю или более – всего около 488 миллионов человек.

Данные в этом исследовании представлены только до 2016 года, но вряд ли можно сказать, что ситуация улучшилась с тех пор. Переход на работу из дома, в связи с распространением коронавируса, означает, что многие из нас работают больше часов, чем когда-либо прежде.

“Пандемия COVID-19 значительно изменила способ работы многих людей, – говорит Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. – Дистанционная работа стала нормой во многих отраслях, часто стирая границы между домом и работой.”

Очевидное решение – если вы чувствуете, что перегружены работой, то необходимо уменьшить нагрузку и больше времени проводить с семьей или своими хобби. Однако для многих людей во всем мире это невозможный экономический выбор, отмечает ВОЗ.

Имея это в виду, Всемирная организация здравоохранения призывает правительства и работодателей прислушаться к предупреждениям, содержащимся в этом исследовании.

“Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечных заболеваний, – говорит д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. – Правительства, работодатели и работники должны работать вместе над согласованием ограничений для защиты здоровья работников.“

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