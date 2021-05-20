Атакой на TUT.BY власти еще более обнулили бренд Республики Беларусь, заявил “Белорусскому партизану” руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

– В Беларуси власти не раз силовым способом меняли собственников компаний. Может ли такое произойти с TUT.BY?

– Не исключено – бренд-то есть. Но если делать вторую «Советскую Белоруссию» или ОНТ, то возникает вопрос: зачем?

Даже если поручить заняться перезагрузкой TUT.BY придворному предпринимателю, который наймет профессионалов, то доверия к бренду, к новому составу руководителей, управляющих и журналистов, к новой информационной политике, конечно же, не будет.

Поэтому сменить собственников можно, но в этом не будет никакого смысла. Эти действия не будут поддержаны потребителями и рекламодателями.

Надо сказать, что портал многие годы был достаточно лояльным к власти, он не пропускал многие критические замечания, пытался лавировать, хвалил отдельных представителей власти. Но, как мы видим, даже такая мягкая позиция не нужна белорусским властям.

Хотя надо признать, что с лета прошлого года TUT.BY стал более смелым и занял более четкую ценностную позицию. За что очевидно и поплатился.

Если же атака на TUT.BY обусловлена, в том числе, желанием расчистить информационное поле для официальных государственных СМИ, то результатов для власти это также не принесет. Понятное дело, что информационное поле будет заниматься телеграм-каналами, а также российскими СМИ.

– TUT.BY был резидентом ПВТ. И вот задним числом его обвиняют в неуплате налогов, возбуждено уголовное дело, руководители портала попали за решетку. Как это скажется на развитии ПВТ?

– В Парке высоких технологий понимают, на каких условиях они работают. Имея очень льготный режим, ПВТ может привлечь внимание арабских, китайских инвесторов. Многие думали, что на фоне политического кризиса и репрессий в отношении айтишников в 2020 году в ПВТ будет падение выручки. Но цифры говорят об обратном (экспорт вырос на 25%, общий объем производства на 43% – прим. БП).

Людей, которые думают только о деньгах и которым плевать на права человека и свободы, хватает. Они рассчитывают только на договоренности с руководством страны. Михаила Гуцериева же не пугают никакие пертурбации и санкции. Двадцать таких Гуцериевых – и всё, проект развивается.

Но если смотреть шире и говорить в целом о белорусской экономике, то атака на TUT.BY – это удар по частной собственности, демонстрация неспособности власти действовать по принципу презумпции невиновности.

Это нарушение тех положений, которые прописаны в директиве №4 («О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности»), декрете №7 («О развитии предпринимательства») и в Конституции Республики Беларусь.

Бизнес-сообщество неоднократно говорило: даже если какие-то нарушения есть, то нужно разрешать споры в процессе общения с акционерами, а не уничтожать весь бизнес, как это происходит сегодня.

Белорусские власти категорически не хотят учиться общаться с производителями нематериальных активов. Что, еще раз подчеркну, делает возможным вывод, что действия против TUT.BY, его учредителей и управляющих – зачистка информационного поля и политическая вендетта.

Этими действиями власти еще более обнулили бренд Республики Беларусь. Сделали наши законодательство и юрисдикцию абсолютно непригодными для инвестиций для развития бизнеса.

Думаю, после закрытия TUT.BY те бизнесмены, которые еще надеялись на улучшение ситуации в стране, сделают вывод, что ловить здесь больше нечего.

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