Появилось видео момента крушения самолета в Барановичах. Другое видео доказало, что пилоты — герои

В тг-каналах появились несколько видео, снятые во время и сразу после крушения учебного военного самолета ЯК-130 в Барановичах 18 мая. Там можно увидеть, как далеко разлетелись фрагменты самолета и куда был направлен самолет пилотами.

Посмотрев видео, снятое сразу после катастрофы, становится понятно, что пилоты за считанные секунды смогли направить свой падающий самолет на маленький зеленый участок между стоящими вокруг жилыми домами. Они катапультировались в самый последний момент, что уже не могло спасти их жизни, к сожалению.

На другом видео снят сам момент катастрофы. На нем можно увидеть, как все быстро происходило, и сколько времени было у пилотов, чтобы среагировать.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куконенко Никита Борисович — летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб.

Что говорят очевидцы

Один из мужчин рассказал барановичскому изданию intex-press.by о том, что почувствовал, когда самолет упал рядом с его частным домом.

– Я был дома с сыном и не сразу понял, что произошло. Все тряслось, а ударная волна была такой сильной, что стеклопакеты отошли от коробки. Я схватил сына и был готов выпрыгнуть в окно, потому что подумал, что дом рушится, – говорил он.

По его словам, он, выйдя во двор, увидел тело одного из пилотов. «Это было жутко и страшно», – заканчивает он свой рассказ с ужасающими подробностями об увиденном и закрывает лицо руками.

Пострадал один местный житель

Несмотря на героический поступок пилотов, полностью избежать последствий падения самолета не удалось.

В барановичском исполкоме сообщили, что были нанесены повреждения многоквартирным домам в Барановичах. Во время падения самолета в районе улицы Р. Люксембург в Барановичах, осколками были повреждены несколько домов. Во время падения самолета также пострадал местный житель: у мужчины диагностирован перелом предплечья.

Пострадавший госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Повреждены окна в трех многоквартирных домах и в двух индивидуальных, – рассказал председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский. – Также специалисты ЖРЭУ города Барановичи выявили несколько повреждений в кровле одного из домов и в вентиляционной шахте. Также осколками повреждены четыре автомобиля. Пока на месте трагедии работают следователи и эксперты, готовятся необходимые материалы для проведения ремонтов, а после окончания следственных мероприятий работники ЖРЭУ приступят к остеклению окон, ремонту кровли и вентиляционных шахт».

По словам главы города, было проведено полное обследование зданий и сооружений, расположенных вблизи места падения самолета. Специалисты установили, что угрозы строениям нет.

СК завел уголовное дело

В следственном комитете сообщили, что крушение произошло в 12:32 по ул. Розы Люксембург в частном секторе. По полученным следователями данным, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность.

Пилоты стремились увести самолет от населенного пункта и убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. От полученных травм оба пилота скончались на месте.

Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.465 (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

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