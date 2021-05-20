Политзаключенного Павла Северинца признали в могилевской тюрьме склонным к нападению на администрацию. Теперь все передвижения по тюрьме он осуществляет в наручниках. Об этом сообщила в Facebook его супруга Ольга Северинец.

Кроме того, по ее словам, Павлу угрожают карцером за то, что на проверках, где нужно назвать имя и статью, он говорит «незаконно осужденный Северинец». Недавно сообщалось, что его поставили на учет как склонного к экстремизму.

Сегодня 347 день, как он находится за решеткой.

Павел Северинец был задержан 7 июня. Его несколько раз осудили за участие в массовых мероприятиях на 15 суток. 21 августа он должен был выйти на свободу, но за день до этого стало известно, что политик стал фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК). В конце апреля стало известно, что политика перевели в Могилев. 12 мая над ним начался закрытый суд.

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