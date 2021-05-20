Куда девать избыток электроэнергии

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в преддверии скорого ввода БелАЭС в промышленную эксплуатацию (ранее назывался ориентировочный срок – май 2021 г.) в очередной раз анонсировал возможность экспорта белорусской электроэнергии.

Белорусская энергосистема самодостаточная, – страна полностью обеспечивает потребность в электроэнергии за счет собственных генерирующих источников. Но, как заявил министр, «с учетом ввода БелАЭС Беларусь будет иметь возрастающий потенциал, в том числе для целей экспорта». В первую очередь, сказал он, «мы нацелены на удовлетворение внутренних потребностей, но если потребуются поставки в страны Балтии и Украину, мы готовы их обеспечить».

Прежде всего, вызывают сомнения в возможности использовать «возрастающий потенциал» электроэнергии исключительно на внутреннем рынке. В последние годы спрос на электроэнергию в Беларуси практически не растет: в 2020 г. потребление электроэнергии увеличилось всего на 0,31% в сравнении с предыдущим годом до 38,02 млрд кВт?ч. Между тем, программными документами по модернизации производств энергетической сферы предусмотрено, что в 2021 году БелАЭС произведет 8,601 млрд кВт?ч электроэнергии, в 2022 году – 15,485 млрд кВт?ч, в 2023-2025 годах – по 18,543 млрд кВт?ч электроэнергии в год.

Поэтому несмотря на все предпринимаемые меры по стимулированию внутреннего спроса на электричество экспорт электроэнергии останется ключевой задачей в белорусской энергоповестке.

«Золотое» время для белорусского экспорта электроэнергии кануло в Лету?

Еще недавно белорусские власти рассчитывали, что именно украинский рынок после запуска БелАЭС станет важнейшим для экспорта белорусской электроэнергии. Ценность рынка Украины возросла с учетом запуска БелАЭС и последовавшей вслед за этим блокировки поставок белорусской электроэнергии через Литву на европейский рынок.

Отметим, что в июле 2019 года Украина либерализировала свой рынок электроэнергии, то есть открыла его для поставок в том числе из РФ и Беларуси. После чего поставки электроэнергии из Беларуси в Украину начали стремительно расти.

Всего в 2019 году Беларусь экспортировала 2,370 млрд кВт?ч электроэнергии (в 2,27 раза больше к 2018 году) на USD123,563 млн (в 2,26 раза больше). Львиная доля экспортных поставок осуществлялись через Литву. Однако украинское направление побило рекорды по темпам: буквально за полгода Беларусь увеличила экспорт электроэнергии в Украину с минимального уровня до 852,8 млн кВт?ч, выручка от экспорта составила USD45,6 млн.

В 2020 году Беларусь рассчитывала нарастить экспорт электроэнергии в Украину, тем более, что энергетический баланс страны на год предусматривал импорт электроэнергии в объеме 2,1 млрд кВт·ч. Однако эти планы дали сбой.

Реформа обнажила внутренние проблемы украинской энергоотрасли. После открытия рынка генерирующие компании Украины стали жаловаться в правительство на неравные условия конкуренции с белорусской электроэнергией, из-за чего чего угледобывающая отрасль страны понесла серьезные убытки. (В ноябре 2019 года впервые за последние годы импорт электроэнергии в Украину превзошел объемы экспорта).

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды довести импорт электроэнергии из России и Беларуси до минимума. В то же время глава Минэнерго Украины Алексей Оржель предложил работать со странами-экспортерами электроэнергии «на паритетных условиях». Несправедливо, заявил он, что Россия и Беларусь хотят поставлять электроэнергию в Украину, но при этом закрывают свои рынки от украинских партнеров, хотя Украина может продавать электроэнергию в ночные часы по конкурентным ценам.

В апреле 2020 года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины прекратила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на период пандемии.

Между тем, в июле 2020 года Беларусь вдруг начала покупать украинскую электроэнергию. Речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве на паритетной основе: когда при технической возможности и экономической целесообразности осуществляются взаимовыгодные поставки электроэнергии в рамках энергосистем двух стран», – пояснило Минэнерго Беларуси. В результате с июля по сентябрь 2020 года Беларусь импортировала из Украины 82,8 млн кВт?ч электроэнергии.

Однако белорусский экспорт электроэнергии в Украину вслед за этим так и не возобновился. Более того, осенью стало известно, что прогнозный баланс электроэнергии в Украине на 2021 год не предусматривает ее импорт из Беларуси, как и экспорт украинского электричества в Беларусь.

В результате в 2020 году Беларусь экспортировала 653,2 млн кВт?ч электроэнергии (в 1,72 раза меньше, чем в 2019 году) на USD34,299 млн (в 1,72 раза меньше, чем в 2019 году). При этом в Литву Беларусь снизила экспорт в 1,67 раза к уровню 2019 года до 497 млн кВт?ч. Оставшийся объем был поставлен и Украину, а также в РФ, Латвию и Эстонию.

Первый энергоблок БелАЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Беларуси 3 ноября 2020 года, в конце декабря 2020 года началась его опытно-промышленная эксплуатация. Сейчас на первом энергоблоке проходит комплексное опробование оборудования на номинальной мощности реакторной установки – это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации.

Литва 3 ноября 2020 г, после запуска БелАЭС, прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью из-за угрозы для ее национальной безопасности.

Между тем, с ноября 2020 года, момента синхронизации первого энергоблока БелАЭС с энергосистемой страны, к началу апреля БелАЭС выработала около 1,8 млрд кВт?ч электроэнергии. В Минэнерго Беларуси отмечали, что весь этот объем реализован на внутреннем рынке.

Однако сомнительно, что спрос на электроэнергию в стране за это время мог так стремительно вырасти. Вероятно, часть электроэнергии Беларуси удалось поставить на экспорт в страны Балтии, несмотря на объявленный бойкот поставкам электроэнергии с БелАЭС. Как отмечал министр энергетики Дайнюс Крейвис, принимаемые меры по предотвращению попадания электроэнергии с БелАЭС в Литву оказались недостаточными: по данным Государственной службы регулирования энергетики Литвы, белорусская электроэнергия по-прежнему поступает в страну из Латвии, где закупается на Рижской бирже. Поэтому Литва планирует подготовить план полной блокады электроэнергии с БелАЭС.

Между тем, Белстат не зафиксировал в январе-феврале 2021 года поставки электроэнергии в страны Балтии. Зато поставки в Украину заметно выросли.

Весь белорусский экспорт электроэнергии в 2021 году – в Украину

Прогнозный баланс Украины в 2021 году не предусматривает импорт электроэнергии из Беларуси.

Однако с 1 января 2021 года ограничения для импорта электроэнергии в Украину были сняты. Теперь оператор системы передачи электроэнергии в Украине должен предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных сечений. Этим и воспользовалась Беларусь. В Минэнерго Беларуси отмечали, что возобновить торговлю электроэнергией с Украиной позволило прекращение действия принятого Украиной запрета на импорт белорусской электроэнергии, а также интерес украинских субъектов к сотрудничеству с ГПО «Белэнерго».

Согласно данным Белстата, за 3 месяца 2021 г. в Украину было поставлено 514 млн кВт?ч(плюс 27,4%к январю-марту 2020 г) на USD23,862 млн (плюс 17,9%). По статистике, в январе-марте 2021 г.Беларусь экспортировала электроэнергию только в Украину.

Беларусь заинтересована в наращивании экспорта электроэнергии в Украину

Еще недавно белорусские и украинские энергетики активно сотрудничали и строили совместные планы на перспективу.

В 2019 году была создана рабочая группа на уровне министерств энергетики Беларуси и Украины по развитию сетевых связей с Украиной. Однако в 2020 году стороны провели лишь одно установочное совещание на уровне сетевых компаний, на котором были достигнуты договоренности по развитию электросетевой связи, чтобы в дальнейшем интенсифицировать обмен электроэнергией. На перспективу обсуждалась также возможность, в соответствии с планами Украины, использовать Беларусь как транзитную страну для поставок украинской электроэнергии в страны Балтии и прибалтийской электроэнергии в Украину.

Но после августа 2020 года практически все контакты, как отмечали в Минэнерго Беларуси, оборвались, – «сотрудничество зашло в тупик», однако белорусская сторона сейчас заинтересована в возобновлении сотрудничества с Украиной.

Потенциально возможности для экспорта белорусской электроэнергии в Украину, безусловно, есть, пока украинская энергосистема работает в «связке» с системами стран бывшего Союза – БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Между тем, Украина планирует уже в ближайшие годы завершить процесс объединения своего электроэнергетического рынка с европейскими рынками, вслед за чем может быть поставлен вопрос о выходе страны из общего энергетического кольца БРЭЛЛ.

13 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1396-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи», Он должен обеспечить сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями Европейского Союза, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Отдельным пунктов закона предусматривается предоставление полномочий национальному регулятору – Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины – прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Для этого комиссии необходимо аннулировать итоги аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из РФ и Беларуси, которые не являются членами Энергетического сообщества ЕС.

Отметим, что в конце 2019 года украинские чиновники заявляли, что Украина планирует отсоединиться от БРЭЛЛ к 2023 году. Также сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет полностью отрезаться от энергосистем России и Беларуси и присоединиться к европейской.

В Беларуси, между тем, считают, что даже после интеграции энергосистемы Украины с европейской, страна по-прежнему будет нуждаться в белорусской электроэнергии. По оценкам белорусской стороны, на украинском рынке прогнозируется рост цен на электрическую энергию, и для балансировки цены Украина будет нуждаться в поставках более дешевой белорусской электроэнергии. Станет ли это реальностью, зависит от ряда факторов, в том числе от разрешения политического кризиса в Беларуси.

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