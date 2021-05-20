После того, как Генпрокуратора и Министерство информации закрыли TUT.BY и пришли в hoster.by, в телеграм-каналах появилось обсуждение: а что, если убедить Корпорацию по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) лишить Оперативно-аналитический центр при президенте РБ (ОАЦ) права на доменное имя “.by”? Чтобы обезопасить независимые медиа и инфополе вообще.

Dev.by проследил, какие были «за» и «против» этой идеи и как отреагировал сам ICANN на письма от неравнодушных белорусов.

Сообщение, которое появилось в соцсетях, звучало примерно так: реально лишить ОАЦ права управлять доменной зоной “.by”. Нужно только сообщить в ICANN, что происходит в стране, и предложить изменить главного администратора доменной зоны. На данный момент этими полномочиями обладает ОАЦ — именно они управляют белорусской доменной зоной. Но за всеми доменными администраторами стоит мировой регулятор доменных имён — ICANN, который имеет право лишить ОАЦ этих полномочий путём делегирования другой организации, говорилось в сообщении.

Десятки людей присоединились к инициативе и стали отправлять в ICANN письма с просьбой обратить внимание на ситуацию в стране.

Были и противники идеи. Лишить страну права администрировать домен национального уровня — это примерно как добиться лишения признания страны. Доменные имена выдают по спискам ООН — кто признанное государство, тот получает домен. Но даже если абстрагироваться от этого, то возникает второй вопрос: если белорусское государство не администрирует, то кто администрирует тогда? Кто возьмет на себя техническую часть?

Ещё одно мнение «против»: «Отобрать домен — это что-то, что приведёт к концу ICANN, потому что все России и Китаи окончательно отключатся от общего интернета. Это так не работает».

Dev.by получил копию ответа от IСANN:

«Сожалеем о проблемах, с которыми вы столкнулись с доменом “.by”. Доменные имена, которые оканчиваются на двухбуквенный код страны — домены верхнего уровня (ccTLD), такие как “.by”, администрируются country-code менеджерами. Операторы назначаются в каждой стране в соответствии с местным законодательством, совместно с местным интернет-сообществом и местными органами власти. У ICANN нет полномочий участвовать в проведении операций ccTLD и нет договорных полномочий для принятия мер по соблюдению требований в отношении операторов ccTLD.

Если вам нужна помощь или у вас есть жалоба на эти домены, вам нужно будет связаться с country-code менеджером для домена “.by”», — говорится в ответе ICANN. И далее («для вашего удобства») указаны почта и телефон ОАЦ.

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