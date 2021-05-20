Корпорация Microsoft прекратит поддержку и работу браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Компания объявила на своем сайте, что его заменит Microsoft Edge.

С режимом «IE» — он позволяет получать доступ к устаревшим сайтам и приложениям на основе Internet Explorer.

«Microsoft Edge не только является более быстрым, безопасным и современным браузером, чем Internet Explorer, но и может решить ключевую проблему: обеспечить совместимость со старыми устаревшими веб-сайтами и приложениями», — говорится в сообщении корпорации.

По данным Microsoft, все данные с Internet Explorer в Edge можно перенести «в несколько кликов».

«В Microsoft Edge встроен режим Internet Explorer (кнопка IE), поэтому можно получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на основе Internet Explorer прямо из Microsoft Edge», — отметили разработчики.

Explorer станет недоступным для большинства пользователей Windows с 15 июня 2022 года. Поддерживать его смогут только пользователи корпоративной версии Windows 10 LTSC.

Internet Explorer появился в 1995 году. Разработка новых версий прекратилась в 2015 году. В начале 2000-х этот браузер был основным у 90-95% пользователей интернета.

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