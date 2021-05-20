Сегодня, 20 мая, Александра – мать Юлии Чернявской – подала заявление в Комитет госбезопасности с просьбой сообщить, задержана ли дочь. По закону, в случае задержания близких должны были известить в течение 12 часов. Также Александра Чернявская просит инициировать розыск Юлии как исчезнувшей, если она не задержана.

Родственники планируют подать заявление в милицию, чтобы там приняли меры к розыску, поскольку есть основания полагать, что человек пропал.

Адвокат Юлии Чернявской направила уведомление во все следственные органы о необходимости обеспечить возможность общения с подзащитной.

Напомним, Юлия Чернявская перестала выходить на связь с близкими утром 18 мая, в день обысков в офисе TUT.BY и задержания топ-менеджеров и сотрудников компании.

В тот же день Юлию ненадолго «нашли» в кардиологическом отделении 1-й больницы в Минске. Как стало известно редакции, она перенесла гипертонический криз, медики оказали ей помощь. Рядом с ней в больнице находился оперативник – почему была такая необходимость, неизвестно. Позже в приемном покое отделения отвечали, что Юлию Чернявскую отпустили домой, однако туда она не вернулась.

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