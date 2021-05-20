Вдова основателя TUT.BY Юрия Зисера Юлия Чернявская в ДФР. Связи с ней небыло с 18 мая.

Сегодня её мать подала заявление в КГБ с просьбой сообщить, задержана ли дочь. После этого и стало известно где же Юлия.

“Мамин адвокат получил звонок от сотрудников ДФР, что сейчас над мамой будут происходить следственные действия (вероятно, допрос). Адвокат зашёл на встречу.

Где именно и что происходит я не знаю.” – написала на своей странице в facebook Евгения Чернявская.

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