Юлия Чернявская, фото Reform.by

Вдова основателя TUT.BY Юрия Зисера Юлия Чернявская в ДФР. Связи с ней небыло с 18 мая.

Сегодня её мать подала заявление в КГБ с просьбой сообщить, задержана ли дочь. После этого и стало известно где же Юлия.

Мамин адвокат получил звонок от сотрудников ДФР, что сейчас над мамой будут происходить следственные действия (вероятно, допрос). Адвокат зашёл на встречу.
Где именно и что происходит я не знаю.” – написала на своей странице в facebook Евгения Чернявская.

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