Израиль объявляет о прекращении огня после 11 дней ожесточенных боев с ХАМАСОМ в Газе. Об этом сообщил для Jerusalem Post источник в египетской службе безопасности, чья страна выступала посредником между сторонами, сообщил, что они, в принципе, договорились о взаимном прекращении военных действий.

Израильский кабинет безопасности проголосовал за прекращение огня поздно вечером в четверг

Источники на заседании кабинета министров заявили, что ЦАХАЛ немедленно прекратит авиаудары по Газе. Однако в случае, если ХАМАС продолжит обстреливать Израиль ракетами, ЦАХАЛ вернется к полноценной оперативной деятельности в секторе Газа и прекращение огня будет немедленно отменено.

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